الخميس.. حفل توقيع ومناقشة "اتجاه عكسي" لـ نسرين البخشونجي

تستضيف مكتبة البلد الكاتبة الروائية نسرين البخشونجي، لمناقشة وتوقيع رواية "اتجاه عكسي" الصادرة حديثًا عن دار المحرر للنشر والتوزيع.

تناقشها الكاتبة الدكتور هالة فودة، ويناقشها ويدير اللقاء الناقد: أحمد حسن، وذلك في تمام السابعة مساء الخميس الموافق 4 يوليو، بمقر مكتبة البلد بوسط القاهرة.

وتلقي الرواية ظلالًا على حياة امرأة مثقلة بالحزن والفقد، تمضي في متاهة بحثًا عن طريق للخروج، تروي في رسائلها عن طفولتها وعلاقتها بأمها وجسدها، عن أمومتها والخيارات المرعبة التي تضطر كل يوم أن تواجهها لتنجو بأطفالها، عن الحبيب الذي بدا نافذة للحرية لكنه كان هو الآخر قيدًا محكمًا للروح.

كما تتناول رواية نسرين البخشونجي، فترة الوباء والإغلاق التام لأنوار الحياة داخلها وحولها، وعن محاولاتها المستمرة لحماية أطفالها من الألم رغم مكر الحياة وقدرتها على الوصول لقلوبهم الصغيرة.

وتحكي البطلة في رسائلها عن الفقد الذي يبدو حاضرًا ومهيبًا، في حكايتها الجارة التي ماتت وبيت قديم اعتادت أن تراه كل صيف، وبشر مروا في حياتها تسببوا في جروح غائرة ثم غادروا.

عن رواية اتجاه عكسي

الرواية تقدم رحلة امرأة تشبه نساء كثيرات يمتلئن بالحيرة، ويغمر الضباب الأفق الذي يمررن،عبره نحو المستقبل.

تحاول بطلة الرواية أن تنجو بدورها كأم وألا تخفق كحبيبة وصديقة وأن تمضي في رحلة الماضي ربما تتصالح مع كل ما أوجعها لتجد طريقًا نحو النهار الذي تنتظره بأمل.

ونقرأ لكم من أجواء الرواية..

"وحيدة أبكي، لم تعد لدي رغبة في الحديث أو لقاء أحد. صديقاتي بالكاد يلتقينني. أشعر أني حبيسة غرفة مظلمة أو بئر أريد أن أخرج منها ولكن اليد الوحيدة التي ستساعدني هي يدي أنا. أنظر كثيرًا للخلف، أشم رائحة الزمن الذي لا يتوقف. الحنين للماضي يفتح بوابة الفقد، ذلك الشعور المباغت الذي يقتل إحساسي بالأمان. ومع آخر نفس في حياة شخص أحبه، تنطفئ نقطة نور في روحي. لذا أغبط من لديهم القدرة على التخلي ولا تتوقف حياتهم على شخص، زمان أو مكان. كل تغيير يحدث حولي يشعرني بالقلق والحزن، إلا حلم تغيير الوطن، ذلك الحلم الوردي البعيد الذي أود أن ألمسه بيدي!".

نسرين البخشونجي

يذكر أن نسرين البخشونجي كاتبة وصحفية مصرية مهتمة بالشأن الثقافي صدرت لها مجموعة من الأعمال الأدبية: "باليرينا" نصوص، والمجموعتان القصصيتان "تفاصيل" و"بُعد إجباري"، وروايتا "غرف حنين"و"عطر شاه".