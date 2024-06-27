الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مناظرة 90 دقيقة بين ترامب وبايدن.. شيخان تتراجع شعبيتهما

بايدن
بايدن

 يخضع  كل من الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب للتدقيق الكبير بسبب عمرهما الكبير في ظل المناظرة الرئاسية التي ستجري اليوم الخميس بعد ساعات في إطار سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية.

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عمر بايدن وترامب 

وقالت وكالة "رويترز" في تقرير لها إن كلا المرشحين يخضعان للتدقيق بشأن عمرهما وقدرتهما على التحمل، حيث يبلغ ترامب من العمر 78 عامًا ويميل إلى الإدلاء بتصريحات غريبة وتشويه عباراته أثناء الحملة الانتخابية، يتمتع بايدن بمشية متصلبة، ويرتكب زلات لفظية، وظهوره أمام الجمهور بشكل غير متسق، وينحرف أحيانًا من الخطابات القوية إلى التصريحات العامة المتسرعة.

 استطلاعات للرأي 

وسبق وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز- إبسوس"، مؤخرًا، أن اللياقة العقلية هي إحدى القضايا الرئيسية للناخبين الذين لم يحسموا أمرهم قبل انتخابات الخامس من نوفمبر، وأنهم أكثر قلقا بشأن بايدن.

وأظهر استطلاع آخر لـ"رويترز- إبسوس" هذا العام أن 78% من المشاركين- بما في ذلك 71% من الديمقراطيين- يعتقدون أن بايدن أكبر من أن يعمل في الحكومة. وقال حوالي 53% نفس الشيء عن ترامب.

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شعبية المرشحين 

أرجت شركة الاستطلاعات الأمريكية سيفيكس، استطلاعات للرأي كشفت عن أن 41% من الناخبين الأمريكيين  لديهم آراء إيجابية عن ترامب، مقابل 55% لديهم آراء سلبية، ورغم ذلك، فإن هذا أفضل أداء للرئيس السابق منذ ديسمبر 2021، وتحسنًا كبيرًا فى معدلات شعبيته.

كما كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة واشنطن بوست عن أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب يتفوق على الرئيس بايدن بسبع نقاط مئوية في سباق انتخابات عامة، إذ حصل ترامب على 49% مقابل 42% لبايدن.

كما أشار تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، إلى استمرار انخفاض تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن في استطلاعات الرأي العامة، مما يثير قلق النشطاء الديمقراطيين، خاصةً مع اقتراب موعد الانتخابات الامريكية المقبلة والمقررة في 2024.

وتنبأ المقال بأن النتائج السلبية في الاستطلاعات قد تؤثر بشكل كبير على حملة بايدن وأداء الحزب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة، لافتًا إلى أن  المستشارين يعملون على تحليل الأسباب والمخاطر المحتملة وتطوير استراتيجيات للتصدي لهذا التحدي.

مناظرة ​جو بايدن ​دونالد ترامب​ إبن ترامب شيخان

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