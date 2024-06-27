غارقة فى دمائها.. اكتشاف جثة أعلى سطح قطار بأسوان

رصد عدد من المارة على كوبري محطة قطار كوم أمبو شمال أسوان وجود جثة أعلى سطح القطار الروسي القادم من القاهرة غارقة فى دمائها.

تفاصيل حول الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة بتلقي الجهات المعنية بمحطة كوم أمبو بلاغًا من المارة أعلى كوبري كوم أمبو بملاحظتهم وجود جثة أعلى سطح القطار الروسى القادم من القاهرة.

تم إخطار ناظر محطة كوم أمبو بالواقعة بملاحظة اللأهالى السالف ذكرها الذي قام بدورة بإخطار ناظر محطة دراو وهى التى تأتى بعد محطة كوم أمبو فى مسار التوجه نحو مدينة أسوان.

وبإخطار رجال مباحث مركز شرطة دراو شمال محافظة أسوان انتقلوا فورًا نحو محطة القطار وقاموا بإنزال جثة الشاب من فوق سطح القطار وعلى الفور تم نقله إلى المشرحة العمومية بدراو.

وتكثف الأجهزة الأمنية شمال أسوان الجهود لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة الشاب فوق سطح القطار غارقة في الدماء.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.