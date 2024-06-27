برعاية التحالف الوطني.. قاعات مكيفة وإنترنت ومراجعات مجانية لطلاب الثانوية ببورسعيد

أعلن علي جبر، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بـ بورسعيد فتح قاعات إحدى القرى السياحية بشارع طرح البحر بالمحافظة أمام طلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات، وذلك في إطار دعم جهود تجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وقال جبر إن القاعات مكيفة وبها شبكة إنترنت وتكفي لمئات الطلاب، لافتًا إلى أن التحالف الوطني الذي يعمل بالقانون الصادر عن رئاسة الجمهورية وتشرف باطلاقه الرئيس السيسي يطلق هذه المبادرة ببورسعيد من أجل دعم جهود تجاوز الأزمة، وشعورا من القيادات بالأزمة، وثقة في قدرة الشعب المصري علي تجاوزها.

وأضاف أن أمانة التحالف ببورسعيد ستنظم مراجعة مجانية لمادة اللغة الإنجليزية ويحاضر فيها مدرس اللغة الإنجليزية بمدرسة الثانوية بنات، وتكون لمدة 3 أيام حتى ليلة الأمتحان، على أن تكون مواعيد المراجعة يوم السبت من 5 إلى 8 مساء، ويوم الأحد من 3-6 مساء، والإثنين من 3 لـ6 مساءً مع استمرار فتح القاعة للطلبة طوال فترة امتحانات الثانوية العامة.

أشار منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى أن المراجعة مجانية تمامًا بدون أي مقابل، ودعا الطلاب والطالبات للاستفادة من مبادرة التحالف الوطتي للعمل الاهلي التنموي بمحافظة بورسعيد، وعلق أن هذا الكيان الكبير يعمل دائما من أجل المواطنين من منطلق وطني يهدف لوطن عظيم وشعب يستطيع بناء مستقبله بالتضحية والفداء.

في شأن آخر، أعلنت مطرانية بورسعيد فتح 3 كنائس أمام طلاب الثانوية مع توفير الانترنت والقاعات المكيفة، لتدارك ازمه انقطاع الكهرباء.