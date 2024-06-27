الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعرف المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 كل الشعب

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2024

يبحث الكثيرون عن المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، بعد الانتهاء من امتحان اللغة العربية واللغة الأجنبية خلال الأيام الماضية لكافة الشعب الدراسية علمي علوم وعلمي رياضة والشعبية الأدبية، وازداد معدل البحث خلال الأيام الماضية عن المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

متخصص بملف التعليم: المؤشرات الحالية تدل على توازن امتحانات الثانوية

 

 المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 كل الشعب

 

مادة الفيزياء

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء يوم السبت المقبل الموافق 29 يونيو الجاري، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ في نفس اليوم وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتي شهر يوليو المقبل.

 

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

 

ويواصل طلاب الثانوية العامة 2024 أداء امتحانات نهاية العام الدراسي، يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويوم السبت الموافق 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو مادة امتحان الأحياء لطلاب الشعبية العلمية علوم.

كما يبدأ طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات من يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

وجاءت مواصفات امتحانات مواد التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق، الاختيار من متعدد، 40 سؤالا بدرجة واحدة، و6 أسئلة بدرجتين، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.

وجاءت مواصفات امتحانات مواد الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا وعلوم البيئة الاختيار من متعدد، الأسئلة فيها بدرجة واحدة يبلغ 40 سؤالا، وعدد الأسئلة بدرجتين يبلغ 6 أسئلة، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.

وزيرة التضامن تشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتصدي لظاهرة الإدمان

ضياء رشوان: التغطية الإعلامية للقرن الأفريقي تتأثر بمصالح الدول الكبرى

الشعب الدراسية علمي علوم علمي رياضة لشعبية الأدبية مادة الفيزياء جدول امتحانات الثانوية العامة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

مواد متعلقة

إجراء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة

الأكثر قراءة

اقتصاديون لـ"الدستور": 10 مليار دولار استثمارات متوقعة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

إحالة حفيد البنا للمحاكمة الجنائية في دعاوى اغتصاب

حذفها "يوتيوب".. أول تعليق من مسلم على أزمة أغنية "لا أبالى" (خاص)

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

غارقة فى دمائها.. اكتشاف جثة أعلى سطح قطار بأسوان

العثور على جثة سيدة داخل حمام منزلها في ظروف غامضة بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل