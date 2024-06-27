ساحات انتظار ومناطق خضراء.. تطوير شامل لشواطئ دمياط الجديدة (صور)

تابع محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، جولاته الميدانية للوقوف على آخر المستجدات فى عملية رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ، حتى يكون جاهزا لاستقبال سكان المدينة وروادها في أبهى صورة خلال فصل الصيف.

وأكد رئيس الجهاز خلال جولته التفقدية التى رافقه خلالها المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، والمهندس أحمد الزهار المشرف العام على إدارة تنفيذ الطرق ، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية، وشادى شلبى المعاون الإدارى لرئيس الجهاز على إستمرار المتابعة اليومية لسرعة إنجاز أعمال تنفيذ خطة رفع كفاءة شاطيء المدينة بشكل كامل.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه جارى الإنتهاء من تنفيذ وتجهيز ساحات الإنتظار للمركبات، لتنظيم حركة السير وتحديد أماكن إنتظار السيارات.

كما وجه رئيس الجهاز، إدارة الزراعة بالجهاز بسرعة الإنتهاء من تدعيم الجزر والمناطق الخضراء وزراعة النخيل والأشجار والزهور بمداخل الشاطئ ، لتتناسب مع أعمال عملية رفع كفاءة وتطوير منطقة منطقة الشاطئ.

في ختام الجولة، أكد رئيس الجهاز ضرورة إستمرار بذل أقصى الجهود بجميع القطاعات تحقيقا لخطة التنمية المطلوبة بمدينة دمياط الجديدة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها وكذا توفير كافة الخدمات الضرورية اللازمة لإستقبال سكان المدينة وروادها خلال موسم صيف 2024.

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قام د.مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، يرافقه المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز ومعاونيه ومديري الإدارات المعنية بالجهاز ، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ " الطبقة الأسفلتيةالرابطة" بمشروع جنة 28 عمارة بالمجاورة 34 بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، ضمن أعمال عملية تنسيق الموقع العام والسور والبوابات والطرق بالمشروع، فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وخلال الجولة، شدد رئيس الجهاز على الشركة المنفذة بضرورة الإلتزام بالمواعيد المقررة للإنتهاء من تنفيذ الأعمال ، وكذا مراعاة الجودة والكفاءة فى التنفيذ.