الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة التضامن تشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتصدي لظاهرة الإدمان

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج

توجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالشكر للشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، على دورها في المساهمة في حملات التوعية وحماية الشباب من تعاطي المواد المخدرة وهو ما ظهر في الحد من مشاهد التعاطي في دراما شهر رمضان 2024، وتراجع مشاهد التعاطي وأيضا إبراز خطورة تعاطي المواد المخدرة  الأمر الذي يساهم في وقاية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

وزيرة التضامن: منظومة علاج الإدمان فى مصر تستند إلى تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا واصطحبتها في جولة  تفقدية لمركز إمبابة لعلاج الإدمان باعتباره مركز نموذجي يضاهي المراكز العالمية ويقدم جميع الخدمات العلاجية مجانا للمرضى ووفقا للمعايير الدولية، حيث تم إنشاء المركز بالشراكة بين صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وخبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبمشاركة 200 متعافي من الإدمان.

علاج الادمان 

ويأتي ذلك ضمن سلسلة فعاليات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق باليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات والإتجار غير المشروع بها والذي يحتفى به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام.

وحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع الجهات الشريكة على تقديم خدمات العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي والدمج المجتمعي لمرضى الإدمان في سياق يتفق مع معايير حقوق الإنسان والممارسات الإكلينيكية السليمة، واضعا في اعتباره المعايير الخاصة بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية كمرجعية علمية في هذا الشأن.

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإدمان والتعاطي الم تحدة حملات التوعية

مواد متعلقة

وزير الصحة: مركز إمبابة لعلاج الإدمان أصبح قبلة للدول الراغبة في تطوير منظوماتها النفسية

وزيرة التضامن: 33 مركزًا داخل 20 محافظة لعلاج الإدمان

"والى": 292 مليون متعاطٍ حول العالم بزيادة 20% خلال العقد الأخير

وزيرة التضامن: منظومة علاج الإدمان فى مصر تستند إلى تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين

والى: 100 مليون يتعاطون المخدرات على مستوى العالم

مدير صندوق علاج الإدمان: نسبة إدمان المخدرات التخليقية بلغت 25% من المتقدمين للعلاج

وزيرة التضامن ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة فى جولة تفقدية بمركز علاج الإدمان بإمبابة

وزير الصحة: مركز إمبابة لعلاج الإدمان نموذج لتقديم الخدمات مجانًا

الأكثر قراءة

اقتصاديون لـ"الدستور": 10 مليار دولار استثمارات متوقعة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

إحالة حفيد البنا للمحاكمة الجنائية في دعاوى اغتصاب

حذفها "يوتيوب".. أول تعليق من مسلم على أزمة أغنية "لا أبالى" (خاص)

غارقة فى دمائها.. اكتشاف جثة أعلى سطح قطار بأسوان

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

القصة كاملة لـ«زكية».. محافظ بنى سويف يوجّه بعلاج مريضة «العظام الزجاجية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل