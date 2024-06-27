الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزراعة: متبقيات المبيدات يستقبل وفد خبراء الفاو وهيئة سلامة الغذاء المصرية

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

في اطار الجهود المبذولة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالارتقاء بالمنظومة الوطنية لسلامة الغذاء للحفاظ على صحة المصريين وضمان توفير غذاء صحي وآمن لكل مصري.
وتنفيذا لتكليفات السيد القصير  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ببذل الجهود لتعزيز التعاون المثمر مع كافة الجهات الوطنية المعنية بادارة المنظومة الوطنية للرقابة على الغذاء.
وما وجه به الدكتور  عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتقديم كل سبل التعاون وتبادل المعلومات والخبرات  مع الجهات الوطنية  للعمل على دعم منظومة الرقابة على الغذاء في مصر ونظرًا لدور المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية في المنظومة الرقابية على الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية في الأسواق المحلية والصادرات وبعض الورادات أعلنت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل عن قيام المعمل باستقبال الخبير الدولي لسلامة الغذاء دكتور ميجال والموفد من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة - الفاو لتقييم الجهات الوطنية المشاركة والفاعلة في المنظومة الوطنية للرقابة على الغذاء، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الوطني للتقييم  والذي يتم يقوم بتنسيقه الهيئة القومية لسلامة  الغذاء وقام بمرافقة الخبير  منسقي البرنامج الوطني لتقييم منظومة الرقابة على الغذاء بالهيئة.

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دور المعمل في المنظومة الرقابية
 

وقد قام الخبير بالإطلاع على دور المعمل في المنظومة الرقابية بدءً من وصول العينات لمقر المعمل واستلامها وبدء العمليات المختلفة للعينات من التجهيز والطحن وحتى انتهاء التحليل وإصدار النتائج، حيث اطلع على نظام الجودة الذي يتبعه المعمل بأقسامه المختلفة عند إجراء الاختبارات المختلفة طبقًا لطرق التحليل المعتمدة دوليًا وباستخدام أحدث الأجهزة في العالم وقام بعمل جولة تفقدية لقسم متبقيات المبيدات واستقبال العينات، حيث أشاد بما يملكه المعمل من امكانيات هائلة من البنية التحية  والكوادر البحثية والفنية وتوفر أحدث الأجهزة في إجراء التحاليل المختلفة كما أشاد بالسعة الاستيعابية للمعمل وحجم العينات التي يستقبلها المعمل يوميا وتنوعها وكذا السرعة في إجراء الاختبارات اللازمة والمطلوبة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء. 
ويجدر الإشارة ان عملية التقييم كانت قد بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى وهي المراجعة الوثائقية عبر الانترنت في مطلع عام ٢٠٢٤  وكانت المرحلة الثانية هي زيارة التقييم للمعمل للتحقق والتقييم في مواقع العمل.

سلامة الغذاء توفير غذاء صحي واستصلاح الأراضي المنظومة الوطنية للرقابة وزير الزراع

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