الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة أسيوط تتقدم 221 مركزًا في تصنيف US News

جامعة أسيوط
جامعة أسيوط

أعلن د.أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، نجاح الجامعة فى تحقيق تقدما جديدا فى مجال التصنيفات الدولية.

واحتلت جامعة أسيوك المركز 489 دوليا بين 2500 جامعة تم ادراجها فى التصنيف الأمريكي US News، حيث شهدت تقدم 221 مركزا عن تصنيف العام السابق وجاءت في المركز 16 إفريقيا بتقدم 3 مستويات عن العام السابق من بين 100 جامعة إفريقية تم ادراجها فى هذا التصنيف، مشيرًا إلى أن ما تحققه جامعة أسيوط على مستوى كافة التصنيفات العالمية يعد انجازا كبيرا.

وأكد د.جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على استمرار إدارة الجامعة في تقديم كافة سبل الدعم للبحث العلمي، لافتًا إلى اعتزاز جامعة أسيوط بأبناءها المشاركين بشكل فعال ومتميز في تطوير البحث العلمي؛ لتحقيق النجاح الأكاديمي للجامعة، بما في ذلك السمعة المحلية والعالمية، وهو ما يتوافق مع خطط مصر 2030م للتنمية الشاملة.

جامعة أسيوط ضمن أفضل 500 جامعة عالمية

أوضح د.عمر شعبان مدير مكتب التصنيف الاكاديمى الدولي بالجامعة، بأن تصنيف "US NEWS "  العالمي يعتبر واحدًا من أهم التصنيفات العالمية للجامعات، حيث يستخدم 13 مؤشرًا لقياس أداء الجامعات، وتشمل مؤشر سمعة الأبحاث العالمية (12.5%)، ومؤشر سمعة الأبحاث الإقليمية (12.5%)، والنشر (10%)، والكتب (2.5%)، والمؤتمرات (2.5%)، ومعدل تأثير الاقتباس 10% وإجمالي الاستشهادات (7.5%)، وعدد المنشورات التي تعد من بين أعلى 10% من الاستشهادات (12.5%)، والنسبة المئوية لإجمالي المنشورات التي تعد من بين أعلى 10% من الاستشهادات (10%)، والتعاون الدولي (5%)، وعدد الأوراق التي تم الاستشهاد بها بشكل كبير والتي تعد من بين أعلى 1% من الأوراق التي تم الاستشهاد بها في مجال التخصص 5% والنسبة المئوية لإجمالي المنشورات التي تعد من بين أفضل أعلى 1% من الأوراق البحثية (5%).

وأضاف د.عمرو أبو فدان أن هذا التقدم يأتي في إطار استراتيجية جامعة أسيوط، والتي يسعى مكتب التصنيف الدولي إلي تنفيذها تحت شعار: "نحن نستحق الأفضل"؛ للنهوض بالتصنيف الدولي للجامعة، وتكامل الجهود بين كافة كليات الجامعة، والمراكز البحثية.

1000159289
1000159289
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط التصنيف الأمريكي US News الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا التصنيف الاكاديمى الدولي التصنيفات العالمية للجامعات اسيوط

مواد متعلقة

بحد أدنى 243 درجة.. محافظ أسيوط يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى

اتحاد طلاب مدارس أسيوط يوزع المياه والعصائر على طلاب الثانوية العامة (صور)

مجلس جامعة أسيوط: توحيد الرسوم والمصروفات الدراسية للطلاب الوافدين فى جميع الكليات

محافظ أسيوط يلتقي أعضاء اتحاد الطلاب ويُكرم المتميزين

الأكثر قراءة

اقتصاديون لـ"الدستور": 10 مليار دولار استثمارات متوقعة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

إحالة حفيد البنا للمحاكمة الجنائية في دعاوى اغتصاب

حذفها "يوتيوب".. أول تعليق من مسلم على أزمة أغنية "لا أبالى" (خاص)

غارقة فى دمائها.. اكتشاف جثة أعلى سطح قطار بأسوان

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

القصة كاملة لـ«زكية».. محافظ بنى سويف يوجّه بعلاج مريضة «العظام الزجاجية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل