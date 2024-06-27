الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنشاء 14 منطقة لوجستية في 10 محافظات بحجم استثمارات 35 مليار جنيه

جريدة الدستور

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية  في تقرير مفصل لها عن أهم مشروعات وإنجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك خلال العشر سنوات الماضية وهي الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو عام 2024 "الدستور" تستعرض خلال  السطور التالية كيف حققت التموين طفرة كبيرة في إنشاء المناطق اللوجستية.

فوقفا لتقرير وزارة التموين والتجارة الداخلية الصادر اليوم جاري إنشاء 14 منطقة لوجستية في 10 محافظات بحجم استثمارات يصل إلى 35 مليار جنيه توفر نحو 245 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وجاري طرح 13 فرصة استثمارية جديدة على مساحة 410 أفدنة متوقع أن تكون إجمالي استثماراتها 41 مليار جنيه بـ9 محافظات.

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عدد المناطق اللوجستية التي تم الانتهاء منها أو تشغيلها خلال عام 2023 وتكلفتها:

دخل في حيز التشغيل منطقة تجارية لوجستية بالغربية بتكلفة 8 مليارات جنيه.

دخل في حيز التشغيل منطقة لوجستية بالبحيرة بتكلفة 2.2 مليار جنيه.

جاري استكمال عدد 12 سلاسل تجارية بالقاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والبحيرة.

وذلك بمشاركة القطاع الخاص فى التمويل والإنشاء والتشغيل والإدارة لتلك المناطق حيث يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتنمية البنية التحتية للتجارة الداخلية في مصر على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

كان قد أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية السابق أن إجمالي مساحة الفرص الاستثمارية الجديدة تبلغ 405 فدان في 8 محافظات ومن المستهدف باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه، وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة /و إدارية ولوجستية / ترفيهيه/ تخزينية/ اجتماعية، لافتا إلى أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة من الأنشطة اللوجستية والتجارية المتنوعة، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعة الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية في العديد من المحافظات.

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وأضاف عشماوي أن ما تم طرحه من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع اكثر من  26 مشروعًا  بالمحافظات المختلفة باستثمارات تتجاوز الـ60 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلًا إلى إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63% من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار والعمالة وتوفر فرص ما يقرب من  400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء هذه المحافظات،كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلًا عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.

وزارة التموين والتجارة الداخلية م مشروعات وإنجازات وزارة التموين المناطق اللوجستية وزارة التموين منطقة تجارية لوجستية منطقة لوجستية بالبحيرة القطاع الخاص فى التمويل 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲

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