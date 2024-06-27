الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القومي للحوكمة: إطلاق برنامج تدريبي للكوادر الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية

المنتدي الأول للحوكمة
المنتدي الأول للحوكمة في القطاع الصحى

قالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحكومة والتنمية المستدامة إن جلسات المنتدى الأول لحوكمة القطاع الصحى أسفرت عن مجموعة من الركائز والرسائل المهمة؛ أهمها التأكيد على التكامل بين كافة الجهات الحكومية من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن المصري.

 

المنتدي الأول للحوكمة


جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الختامية للمنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي، والذي ينعقد بالتعاون بين وزارة الصحة ومعهد الحوكمة وأمانة الشئون الطبية بمجلس الوزراء، وكلية ثندر بيرد للإدارة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، وافتتحه د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وذلك بحضور قيادات الوزارتين، وعدد من أعضاء مجلس النواب والأكاديميين والخبراء في المجال الصحي والمجتمع المدني. شارك في الجلسة الختامية الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، الدكتور محمد السحيمي، المدير التنفيذي الأول لتطوير الأعمال بكلية ثندر بيرد للإدارة العالمية.

إطلاق برنامج تدريبي


وأشارت الدكتورة شريفة شريف، إلى إطلاق برنامج تدريبي في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع كلية "ثندر بيرد للإدارة العالمية" في إطار بروتوكول التعاون الثلاثي الموقع بين وزارة الصحة والسكان، والمعهد، واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وهو التدريب الذي يتناول أُسس نُظُم الرعاية الصحية والحوكمة، وآليات القضاء على المخلفات وتحسين نتائج الجودة، وتعزيز سلامة المرضى والرعاية المبنية على القيمة، مع تعزيز الابتكار والتكنولوجيا في الرعاية الصحية، بهدف استشراف التوجهات المستقبلية في حوكمة الرعاية الصحية، لافتة إلى عقد المرحلة الأولى للبرنامج بعد أيام بالولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن المنتدى هو الأول للحوكمة في القطاع الصحي، والذي ينعقد بالتعاون بين وزارة الصحة ومعهد الحوكمة وأمانة الشئون الطبية بمجلس الوزراء. 

القطاع الصحي القومي للحوكمة المنتدى الأول للحوكمة وزارة الصحة مجلس الوزراء

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