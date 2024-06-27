باحث: الداخل الإسرائيلي مشتت ومفتت وحالة النظام السياسي لا تحظى بتأييد الشارع

قال الباحث السياسي أكرم عطا الله، إن الداخل الإسرائيلي مشتت ومفتت وحالة النظام السياسي لا تحظى بتأييد الشارع، مشيرا إلى أن إسرائيل وقعت في أزمة عميقة ومعقدة بعد السابع من أكتوبر، وأصبحت غير قادرة على حسم الكثير من القضايا.

وأضاف عطا الله، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحول من باني جمهورية إسرائيل الثالثة إلى هادمها، وكذلك تحول من عبقري إسرائيل كما كان يُوصف إلى عبء على تلك الدولة.

وأكد أن إسرائيل ولدت مشوهة بمعنى أنها حملت شيئين متناقضين هما العلمانية والدينية، فعندما نقول دولة اليهودية يعني دولة دينية بينما المؤسس كان علماني من أوروبا، مشيرا إلى أن يهود أوروبا هم من بنوا دولة إسرائيل، إذ أن يهود الشرق تعرضوا لاحتكار شديد.