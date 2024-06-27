الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث: الداخل الإسرائيلي مشتت ومفتت وحالة النظام السياسي لا تحظى بتأييد الشارع

الباحث السياسي أكرم
الباحث السياسي أكرم عطا الله

قال الباحث السياسي أكرم عطا الله، إن الداخل الإسرائيلي مشتت ومفتت وحالة النظام السياسي لا تحظى بتأييد الشارع، مشيرا إلى أن إسرائيل وقعت في أزمة عميقة ومعقدة بعد السابع من أكتوبر، وأصبحت غير قادرة على حسم الكثير من القضايا.

وأضاف عطا الله، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحول من باني جمهورية إسرائيل الثالثة إلى هادمها، وكذلك تحول من عبقري إسرائيل كما كان يُوصف إلى عبء على تلك الدولة.

وأكد أن إسرائيل ولدت مشوهة بمعنى أنها حملت شيئين متناقضين هما العلمانية والدينية، فعندما نقول دولة اليهودية يعني دولة دينية بينما المؤسس كان علماني من أوروبا، مشيرا إلى أن يهود أوروبا هم من بنوا دولة إسرائيل، إذ أن يهود الشرق تعرضوا لاحتكار شديد.

 

القاهرة الإخبارية الداخل الإسرائيلي النظام السياسي مطروح للنقاش نتنياهو

مواد متعلقة

لم يسبق له العمل فى منصب سياسى أو عسكرى.. ترامب يخوض الانتخابات من جديد

الخارجية الكندية: لا نعترف بالسيطرة الإسرائيلية على المناطق التي احتلتها عام 1967

حزب الله: استهدفنا موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

ميدفيديف: حل الأزمة الأوكرانية مستحيل دون رفع جميع العقوبات عن روسيا

الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف 18 مركبة إسعاف عن العمل بسبب نفاد الوقود

مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية

تمارا حداد: البعد الإنساني فاق الخطوط الحمراء لعدم توفر الإمكانيات لإنقاذ غزة

خبير عسكري: إسرائيل أصبحت مثل أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة

الأكثر قراءة

اقتصاديون لـ"الدستور": 10 مليار دولار استثمارات متوقعة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

إحالة حفيد البنا للمحاكمة الجنائية في دعاوى اغتصاب

حذفها "يوتيوب".. أول تعليق من مسلم على أزمة أغنية "لا أبالى" (خاص)

غارقة فى دمائها.. اكتشاف جثة أعلى سطح قطار بأسوان

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

القصة كاملة لـ«زكية».. محافظ بنى سويف يوجّه بعلاج مريضة «العظام الزجاجية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل