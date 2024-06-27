موعد مناظرة بايدن وترامب.. والمكان والشروط

تتجه أنظار العالم اليوم الخميس، نحو الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث ستتم اجراء مناظرة رئاسية فريدة من نوعها بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن في إطار انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

موعد أول مناظرة رئاسية بين ترامب وبايدن لعام 2024

ووفقا لما نقلته الشبكة الأمريكية، “سي بي إس”، سيشارك الرئيس بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب في المناظرة الرئاسية الأولى لانتخابات 2024 يوم الخميس الساعة 9 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

وستكون المناظرة، التي تستضيفها شبكة CNN، هي المرة الأولى التي يظهر فيها أي من المرشحين في مرحلة المناظرة منذ عام 2020. وسيتم أيضًا بث المناظرة بشكل متزامن على شبكات أخرى، بما في ذلك بث CBS وCBS News على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وسيكون لترامب الكلمة الأخيرة في هذه الليلة، بينما يتعين على بايدن أن يختار ما إذا كان يريد المنصة على الجانب الأيمن أو الأيسر، سيتم كتم صوت الميكروفونات الخاصة بهم إلا عندما يحين دورهم في التحدث.

وستضم المناظرة مرشحي الحزب المفترضين فقط – الرئيس بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، بينما فشل جميع مرشحي الأحزاب غير الرئيسية، بما في ذلك روبرت إف كينيدي جونيور.

من يدير المناظرة الرئاسية الأولى لعام 2024

يدير المناظرة، المذيعان جيك تابر ودانا باش من سي إن إن ، وقالت الشبكة إن المذيعين "سيستخدمون كل الأدوات المتاحة لهم لفرض التوقيت وضمان إجراء مناقشة متحضرة".

أين تجري المناظرة الرئاسية الأولى

سيتناظر السيد بايدن وترامب في استوديوهات سي إن إن في أتلانتا، وقالت الشبكة إنه لن يكون هناك جمهور في الاستوديو "لضمان حصول المرشحين على أقصى قدر من الوقت المخصص للمناظرة".

المواضيع المطروحة للمناظرة الرئاسية الأولى

من بعض المواضيع المحتملة هي: أمن الحدود والهجرة، وكلاهما موضوعان هاجم ترامب الرئيس بشأنهما؛ حقوق الإجهاض هي القضية التي حفزت الديمقراطيين منذ أن ألغت المحكمة العليا قضية رو. ضد وايد؛ إدانة ترامب بجناية في قضية تتعلق بدفع "أموال الصمت" لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل انتخابات عام 2016؛ وإدانة نجل الرئيس، هانتر بايدن، بتهمة شراء وحيازة مسدس وهو مدمن للكوكايين؛ الاقتصاد؛ ومخاوف الناخبين بشأن عمر وصحة كلا الرجلين.



إلى متى ستستمر المناظرة

90 دقيقة ويتضمن فترتين إعلانيتين، وقالت الشبكة إنه لا يُسمح لموظفي الحملة بالتفاعل مع المرشحين خلال فترات الراحة، مما يمنع الرئيس والرئيس السابق من تلقي تعليقات من مساعديه خلال المناظرة التي استمرت ساعة ونصف.

متى ستجرى مناظرات 2024 القادمة

اتفق السيد بايدن وترامب على إجراء مناظرة أخرى، والتي ستستضيفها شبكة ABC News في 10 سبتمبر، ويمكن إجراء مناظرة لمنصب نائب الرئيس في 23 يوليو أو 13 أغسطس.