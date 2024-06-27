الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متخصص بملف التعليم: المؤشرات الحالية تدل على توازن امتحانات الثانوية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

قال الكاتب الصحفي محمود عبد الرحمن، المتخصص في الشؤون التعليمية، إن السبت المقبل سيتم تأديه المادة المحورية في شعب الثانوية العامة، حيث سيؤدي طلاب الشعبة العلمية مادة الفيزياء وطلاب الشعبة الأدبية مادة التاريخ.

امتحانات الثانوية العامة 

وأكد الكاتب الصحفي محمود عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك مرور مستمر على مراكز التصحيح بشكل يومي لتفادي الوقوع في أي مشاكل متعلقة بالتصحيح.

وأضاف في حديثه، أنه يتم سحب كراسات إجابة عشوائية من مختلف اللجان بكافة المحافظات، لمعرفة المؤشرات الأولية لأسئلة الامتحانات.

المؤشرات الأولية لامتحاني الفيزياء والتاريخ


وتابع:" لدينا مايقرب من 20% من أسئلة الامتحان للطلاب المتفوقة، وباقي الأسئلة في مستوى الطالب العادي".

واستطرد: "تصحيح العينة العشوائية فيما يتعلق باللغة العربية والأجنبية مطمئن للغاية، ولهذا أقرت لجنة الخبراء بمدى إيجابية الأسئلة في تلك المواد، لذا عملية التصحيح تسير بشكل منضبط هذا العام".

وأشار إلى أنه على الطلاب تظليل نقطة واحدة في كراسة الإجابة، معبرًا: "نطمئن الطلاب بأنه بناء على المؤشرات الأولية سوف تكون أسئلة امتحاني التاريخ والفيزياء متوازنة".

كاتب صحفي امتحانات الثانوية العامة محمود عبد الرحمن دينا عصمت اليوم

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