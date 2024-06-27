رسميًا.. تكليف من اتحاد الكرة لـ بيريرا بسبب أزمات التحكيم

كلّف مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بمراجعة كل المواقف التحكيمية التي أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية.

وطلب اتحاد الكرة، من بيريرا أن يقدم تقريرًا بتوصيات اللجنة بخصوص تلك المواقف لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.

وكان نادي الزمالك قد طالب بالتحقيق العاجل في الأخطاء التحكيمية التي طالت مباراته أمام المصري البورسعيدي.

على صعيد آخر، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على حفظ الشكوى التى تقدم بها المقاولون العرب، والتى طالب خلالها بإعادة مباراة بيراميدز في الدوري الممتاز.

وجاء قرار اتحاد الكرة بحفظ شكوى بناءً على تقرير البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الذى أكد خلاله أن محمد الحنفي حكم المباراة أدار المباراة بعد اجتيازه اختبارات اللياقة البدنية التى أقيمت في معسكر الحكام الأخير.

كان المقاولون قد تقدم بشكوي رسمية لاتحاد الكرة ورابطة أكد خلالها أن محمد الحنفى لايحق له إعادة مباراة بيراميدز لعدم قانونية اسناد المباراة لمحمد الحنفي لعدم اجتيار الإختبارات البدنية قبل بداية الموسم

وأصدر المقاولون بيانًا أكد فيه ضرورة إعادة مباراة بيراميدز بسبب مخالفة لجنة الحكام لائحة النظام الأساسي بتعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة المباراة.

وقال:"الحكم محمد الحنفي فشل في اختبار اللياقة البدنية مرتين في بداية الموسم وفي منتصف الموسم ولائحة الحكام في اتحاد الكرة لا تسمح بخضوع الحكم لاختبار مرة ثالثة، ووفقًا للوائح "مادة ٤٣ بند ١ و٢، مادة ٥٢ بند رقم ٤"، يجب استبعاده من إدارة المباريات لنهاية الموسم ".

وأضاف: "خضوع الحكم لاختبار اللياقة البدنية المعتمد من فيفا (الوارنر تيست)، شرط إلزامي وهذا الاختبار لم يوفق فيه الحكم مرتين وظل ممنوع من إدارة المباريات موسم كامل، وآخر مباراة أدارها كانت في الموسم الماضي، وكان يجب وفقا للوائح استمرار استبعاده حتى نهاية الموسم الحالي، وكان رئيس لجنة الحكام البرتغالي بيريرا سبق وأعلن أن الحكم محمد الحنفي مستمر لنهاية الموسم حكم فيديو فقط، لكن فوجئنا جميعا بتعيينه لإدارة لقاء المقاولون وبيراميدز، وهو ما يعد مخالفة قانونية واضحة تستوجب إعادة المباراة".

وواصل البيان: "يذكر أن آخر مباراة أدارها الحكم محمد الحنفي كحكم ساحة كانت الأهلي والبنك الأهلي يوم 29 يونيو 2023 وتم استبعاده، وطلب نادي المقاولون العرب من لجنة الحكام واتحاد الكرة ورابطة الأندية سرعة الرد على الخطاب خاصة أن نتيجة المباراة تعد باطلة وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتنص المادة 43 بشأن الإيقاف عن النشاط".

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