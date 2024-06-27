ورش صيفية لجميع أفراد الأسرة في مركز جمال عبد الناصر بالاسكندرية

أعلن مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة وليد قانوش، عن خطة أنشطة وفعاليات إجازة الصيف والمستمرة على مدار 3 أشهر، بداية من يوليو القادم وحتى آخر سبتمبر 2024.

وكشف المركز عن تنظيمه لـ3 أنشطة إضافية هي ورشة الكروشية مع المدربة انتصار على، يتعرف من خلالها الأطفال والسيدات على فنون واستخدام الابرة في عمل غرز مختلفة، وايضًا ورشة فنون الابرة والتطريز مع المدربة نجلاء عمران.. كما تم اضافة ورشة رسم وتلوين جديدة مع الفنانة ايمان مصطفى.

كما يقام عدد من الورش يتم الإعلان عنها لاحقًا، مثل: ورشة الرسم والتلوين مع الفنانة نورهان عبداللطيف، ولقاءات (أجمل ما قرات) مع الدكتورة سامية صادق و(حكايات وسلوكيات) مع اسماء مصطفى.. بالإضافة الى انشطة التخاطب وتعديل السلوك لأصحاب الهمم مع كلل من الاستاذة راندا عدلي والأستاذة ولاء العتوي.

وتعد أنشطة وبرنامج الصيفة الذي يقدمها مركز جمال عبد الناصر الثقافي موجهة للأطفال واليافعين والكبار، ويشمل عدد من الورش الفنية التي تنمي روح الفنان المبتكر لدى الطفل إلى جانب لقاءات اخرى جنبًا إلى جنب مع هذا النوع من النشاط وهي لقاءات علمية من خلال يوم فلكي بالتعاون مع مبادرة الفلك (هنلف مصر) ومجموعة ورش للأطفال واليافعين عن المجموعة الشمسية وكيفية الرصد الفلكي.. وكذلك للأطفال موعد مع التعرف على التراث وتعزيزه من خلال حفلات الأراجوز وخيال الظل مع فناني فرقة (ومضة) يتعرف خلالها الطفل على نشاط تراثي نحافظ عليه من الاندثار، ويتعرف على فنونه وتاريخه.

وأشار المركز أن أنشطة إجازة الصيفية هذا العام هي حزمة من الفعاليات والتي تندرج تحت مجموعة من البنود التي يتبناها صندوق التنمية الثقافية تنفيذًا لخطة وزارة الثقافة المصرية لتنفيذ رؤية مصر 2030 وهي تنمية الموهوبين والنابغين وتعزيز القيم الايجابية والعدالة الثقافية وحماية وتعزيز التراث والانفتاح على ثقافات مختلفة.