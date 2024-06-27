نقيب المحامين يبحث مع الوفد العراقي تفعيل بروتوكول التعاون وتبادل الخبرات

استقبل عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وفدًا من نقابة محامي العراق، ضم كلًا من زياد اللامي، وأحمد الزيدي، وميساء الشكر، لتفعيل البرتوكول الموقع بين النقابتين في يناير الماضي.

في بداية اللقاء، رحب عبد الحليم علام، بوفد نقابة محامي العراق، منوهًا إلى أن نقابة محامي العراق لها مكانة خاصة، ويُكن لها ولنقيبتها وكامل أعضاء مجلسها كل التقدير والاحترام.

وأشاد رئيس اتحاد المحامين العرب، بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاهما خلال زيارته الأخيرة لنقابة العراق لحضور اجتماع المكتب الدائم للاتحاد، مؤكدًا أن هذا يعكس عمق العلاقات بين النقابتين، وحرص النقيبة أحلام اللامي على تعميق مسارات التعاون بين النقابتين.

وأثنى نقيب محامي مصر، على دور نقابة العراق ممثلة في نقيبتها أحلام اللامي في الدفاع عن حق مصر وشرعيتها كدولة تضم مقر الاتحاد، مشددًا على أنه سيتم تعزيز التعاون بين النقابتين بشكل بناء ومثمر من خلال تفعيل نصوص البروتوكول الموقع بين النقابتين، والذي يتضمن عقد مجموعة من الدورات التدريبية لمحامي النقابتين، وتبادل الخبرات القانونية والأكاديمية والقضائية، وكذلك تبادل الخبـرات والإرساليات العلمية بشأن المؤسسات العلمية بالنقابتين.

وأضاف نقيب المحامين أنه يتم التجهيز لعقد بروتوكول بين النقابتين، وكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، لتسهيل إجراءات قيد الطلاب الوافدين من العراق الراغبين في الدراسة بمصر.

وعبر وفد نقابة محامي العراق عن سعادتهم بزيارة نقابة مصر، ولقاء النقيب الأستاذ عبد الحليم علام، مؤكدين أن مصر لها أهميتها ومكانتها في الوطن العربي، وأنها قوية بشعبها وقيادتها، ولها أثرها في كل محامي الوطن العربي، لأن الدول العربية استلهمت قوانينها من القانون المصري.

وأكد الوفد أن وجوده في نقابة مصر يأتي في إطار تعزيز سبل التعاون، ونقل الخبرات بين النقابتين، وسعي نقابة العراق لرفع المستوى المهني للمحامي، والارتقاء بقدراته ومهاراته المهنية، ومواكبة كافة التطورات في المجال القضائي والمحاكمات.

وطالب الوفد من رئيس اتحاد المحامين العرب، بضرورة تبني آلية لتعاقب الأجيال داخل اتحاد المحامين العرب، وفتح باب المشاركة لضخ دماء جديدة، وخلق توأمة بين الخبرات والشباب، تعمل على الارتقاء بدور الاتحاد الإقليمي.

حضر اللقاء كل من عبد المجيد هارون، وأبو بكر الضوه، ويحيى التوني، ومحمد راضي مسعود، والسيد جابر، وحسام سعيد، أعضاء مجلس النقابة العامة.