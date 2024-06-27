الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الطيران يناقش التعاون بمجال النقل الجوي مع نائب السفير البريطانى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بوفد رفيع المستوى من ممثلي السفارة البريطانية بالقاهرة من بينهم  نائب السفير البريطانى ورئيس القسم التجارى بالسفارة  ، كما  ضمّ الوفد  الدكتور مهند طه خالد رئيس غرفه التجاره المصريه البريطانيه  وعدد من اعضاء الغرفه وممثلى  الشركات البريطانية الرائدة فى مجال البنيه التحتيه  وعدد من قيادات الطيران المدنى.

و يأتى هذا اللقاء في إطار دعم سُبل التعاون المشترك  وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين مصر وبريطانيا في مختلف المجالات ومن بينها قطاع الطيران المدني.

وشهد اللقاء مناقشة آليات التنسيق المشترك بين البلدين في مجال المطارات والخدمات الأرضية والبنية التحتية ونظم تكنولوجيا المعلومات لجذب مزيد من الفرص الاستثمارية البريطانية داخل قطاع الطيران المدني المصري ويعزز من تنمية التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة البريطانية.

وزير الطيران المدنى يشارك فى افتتاح جلسات مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبرانى

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وزير الطيران ووفد إدارة أمن النقل الأمريكية يبحثان تبادل الخبرات بين مصر والولايات المتحدة

هذا وقد  أكد الجانبان على أهمية تنمية الشراكة بين الجانب المصري والبريطاني بما يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فى البلدين.

 

معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 

 أشاد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بعمق العلاقات التاريخية والاقتصادية التى تربط مصر بالمملكة المتحدة البريطانية وقام بدعوة الوفد البريطاني لحضور معرض مصر الدولي للطيران والفضاء المقرر إقامته بمدينة العلمين الجديدة خلال شهر سبتمبر القادم مؤكدًا على أهمية مشاركة الشركات البريطانية في هذا الحدث الهام الذى يعد فرصة واعدة  لتبادل الخبرات والرؤى والتعرف على أحدث وسائل تكنولوجيا الطيران والفضاء؛ مضيفًا أن مثل هذه الفاعليات الهامه تسهم فى خلق  علاقات تعاون فعاله  وتطوير  الشراكات الاستراتيجية بين الدول.

ومن جانبهم أبدى أعضاء الوفد إعجابهم بالطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، إلى جانب ما لمسوه من تطورات واضحة وجهود ملموسة في مجال تحسين البنية التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية داخل قطاع الطيران المدني المصري خلال الأونة الأخيرة.

وأشاد الوفد بالجهود الواضحة والملموسة  فى تطوير المطارات المصرية والتوجه نحو مطارات صديقة للبيئة وإستخدام الذكاء الإصطناعى فى بعض مشروعاتها.

 

الذكاء الاصطناعي وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي السفارة البريطانية النقل الجوي

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