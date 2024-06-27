استشارى صحة نفسية يوضح سبب فشل الخطوبة الأولى

أوضح الدكتور أمير يوحنا، استشاري الصحة النفسية، السبب وراء عدم نجاح الخطوبة الأولى، قائلًا: "لأن في البداية الطرفان لا يمتلكان أية خبرة".

وأضاف الدكتور أمير يوحنا خلال لقائه ببرنامج "الحياة أنت وهي" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن غياب الخبرة تجعلهم عندما يبدأون في معرفة بعضهما عن قرب يتهيأ لهما أنهنا يفهمان بعضها، حيث إنه من الممكن أن يكون الطرفان على معرفة ببعضهما خلال فترة الجامعة، لكن عندما يبدأون الدخول في البيت والأسرة والمتطلبات تبدأ ظهور الشخصية الحقيقية.

وتابع: "الأشخاص الذين لا يمتلكون الخبرة ويعيشون في الحياة الوردية، عندما يصطدمون بالواقع يكتشفوا أن الحياة الوردية لم تصبح وردية".

وعن نسبة فشل الخطوبة الأولى بشكل أكبر من الخطوبة الثانية والثالثة، قال: "إنه ليس شرطا أن تكون الخطوبة الأولى نسبة فشلها أكبر، حيث من الممكن أن تكون الخطوبة الأولى ذات تأثير سلبي على الخطوبة الثانية، وتزيد من فشل الخطوبة الثانية، لأنه المقبل على الخطوبة الثانية يكون لديه مخاوف من فشل الخطوبة مرة أخرى، وبالتالي قد يتغاضى عن الكثير من السلبيات حتى يحدث الزواج ومن ثم يفشل".