الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استشارى صحة نفسية يوضح سبب فشل الخطوبة الأولى

الخطوبة
الخطوبة

أوضح الدكتور أمير يوحنا، استشاري الصحة النفسية، السبب وراء عدم نجاح الخطوبة الأولى، قائلًا: "لأن في البداية الطرفان لا يمتلكان أية خبرة".

وأضاف الدكتور أمير يوحنا خلال لقائه ببرنامج "الحياة أنت وهي" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن غياب الخبرة تجعلهم عندما يبدأون في معرفة بعضهما عن قرب يتهيأ لهما أنهنا يفهمان بعضها، حيث إنه من الممكن أن يكون الطرفان على معرفة ببعضهما خلال فترة الجامعة، لكن عندما يبدأون الدخول في البيت والأسرة والمتطلبات تبدأ ظهور الشخصية الحقيقية.

وتابع: "الأشخاص الذين لا يمتلكون الخبرة ويعيشون في الحياة الوردية، عندما يصطدمون بالواقع يكتشفوا أن الحياة الوردية لم تصبح وردية". 

وعن نسبة فشل الخطوبة الأولى بشكل أكبر من الخطوبة الثانية والثالثة، قال: "إنه ليس شرطا أن تكون الخطوبة الأولى نسبة فشلها أكبر، حيث من الممكن أن تكون الخطوبة الأولى ذات تأثير سلبي على الخطوبة الثانية، وتزيد من فشل الخطوبة الثانية، لأنه المقبل على الخطوبة الثانية يكون لديه مخاوف من فشل الخطوبة مرة أخرى، وبالتالي قد يتغاضى عن الكثير من السلبيات حتى يحدث الزواج ومن ثم يفشل". 

الخطوبة مشاكل الخطوبة مشاكل الزواج

الأكثر قراءة

اقتصاديون لـ"الدستور": 10 مليار دولار استثمارات متوقعة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

إحالة حفيد البنا للمحاكمة الجنائية في دعاوى اغتصاب

حذفها "يوتيوب".. أول تعليق من مسلم على أزمة أغنية "لا أبالى" (خاص)

غارقة فى دمائها.. اكتشاف جثة أعلى سطح قطار بأسوان

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

القصة كاملة لـ«زكية».. محافظ بنى سويف يوجّه بعلاج مريضة «العظام الزجاجية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل