المركز المصري: مؤتمر صراعات القرن الإفريقي استجابة لأهمية استراتيجية متنامية

قالت هنا رامي، بالباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مؤتمر "صراعات القرن الإفريقي" الذي نظمه المركز، يأتي استجابة لما يحظى به الإقليم من أهمية استراتيجية متنامية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية، اكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن المؤتمر يهدف إلى تقديم قراءة شاملة حول طبيعة وأبعاد وتداعيات الصراعات الراهنة في إقليم القرن الإفريقي، وذلك بغرض بلورة تصور لسبل المواجهة، مؤكدة أن هناك حاجة مُلحة لمناقشة الأوضاع في إقليم القرن الإفريقي؛ لتقدير ما تحمله من تداعيات سلبية على دول إقليم القرن الإفريقي، وارتداداتها الممتدة إلى دول الشرق الأوسط.

وافتتاح المؤتمر الدكتور خالد عكاشة مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وشهدت فاعليات المؤتمر، الذي يعقد لمدة يوم واحد، ثلاث جلسات؛ حيث ناقشت الجلسة الأولى "تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي"، دارت محاور الجلسة الأولى حول: الصراعات الإثنية ومعضلة التسوية في القرن الإفريقي، وخريطة الإرهاب وتطوراتها في القرن الإفريقي، وعودة صراعات الحدود.. وأمن القرن الإفريقي، والسياسة المائية في أثيوبيا وتهديدها للأمن والاستقرار الإقليمي، وأدوار القوى الخارجية في صراعات القرن الإفريقي.