خبير اقتصادى: مصر تحرص على عرض النماذج الناجحة لجذب المستثمرين بالقطاعات المتنوعة

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يستهدف زيادة التبادل التجاري بين مصر وأوروبا، ولهذا تولي مصر اهتمامًا كبيرًا بهذا المؤتمر.

الثورة الاستثمارية المصرية

وأكد الدكتور محمد البهواشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الدولة المصرية تعمل منذ سنوات جاهدة على إعادة تهيئة مناخ الاستثمار، وبالفعل حققت ثورة إصلاحية طالت كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية الفترة الأخيرة، وذلك بالرغم من الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم بصورة متلاحقة.

وأضاف في حديثه، أن مصر تمتلك العديد من الفرص في الصناعات من أهمها صناعة الدواء وصناعة الأسمدة والصناعات التكنولوجية وصناعة الإلكترونيات، بالإضافة إلى الاقتصاد الأخضر، وهذا المجال يلقى قبولًا مع الجانب الأوروبي ومصر لها باع في هذه المجال.

مشروع توشكى

وتابع: "مشروع توشكى سيكون نقطة انطلاق لمشروعات زراعية كبرى بما يمتلكه من تكنولوجية زراعية حديثة في التصنيع الزراعي".

واستطرد: "مصر تحرص على عرض النماذج الناجحة باستمرار من أجل جذب المستثمرين بجميع القطاعات والمجالات، خاصة أن مصر تريد تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الإنتاجية المختلفة، بل والاتجاه نحو التصدير".