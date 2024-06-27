ضياء رشوان: التغطية الإعلامية للقرن الإفريقى تتأثر بمصالح الدول الكبرى

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن إفريقيا تشغل حيزًا كبيرًا من الاهتمام لدى الإعلام ومنظمات الإغاثة ومراكز الأبحاث وصناع القرار على المستوى الدولي، إلا أن الاهتمام الإعلامي بمنطقة وسط إفريقيا لا يظهر إلا عند وقوع الكوارث.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الثالثة لمؤتمر "صراعات القرن الإفريقي وتداعياتها على الأمن القومي والمصري"، أن مصر لديها 77 عامًا من الاهتمام البحثي بالقارة الإفريقية، كما شهدت مصر مبكرًا تأسيس معهد الدراسات السودانية ثم تحول إلى معهد البحوث الإفريقية، ونشأ فيما بعد مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.



وأوضح رشوان، أنه عند ترأس مصر للاتحاد الإفريقي في 2019 زاد الاهتمام بالقارة الإفريقية، والهيئة العامة للاستعلامات انطلقت عن طريق تسع لغات منها خمس لغات إفريقية، فهناك بعض القنوات الدولية الكبرى ومنها قناة أمريكية تقدم برنامجًا متخصصًا في أفريقيا، ولكن يبقى الاهتمام الإعلامي الأوروبي أكبر خاصة في فرنسا؛ نظرًا لاهتمامها بمنطقة الساحل والصحراء بمفهوم الإرث الاستعماري.

وأشار رشوان إلى أن القرن الإفريقي لم يجد طريقه للاهتمام الإعلامي إلا عند انهيار حكم الرئيس بري في الصومال وانفجار قضية الإرهاب في القرن الأفريقي، كما أن الأرقام غير مؤكدة بالنسبة للقرن الإفريقي، ولكن هناك عشرات الملايين من المعرضين للمجاعة في القرن الإفريقي والقارة الإفريقية.

وأشار إلى أن المنظمات الإغاثية توجه اهتمامها للمجاعة في القرن الإفريقي أكثر من باقي القارة الإفريقية، وأن التغطية الإعلامية للقرن الإفريقي متأثرة بشكل واضح بمصالح الدول الكبرى في القرن الإفريقي وتظهر الانحيازات بكثافة في هذا الإطار.