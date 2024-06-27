الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دار الأوبرا تستضيف ثالث عروض فيلم جحر الفئران

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

بعد عرضين ناجحين بسينما زاوية بالقاهرة، شهد العرض الثالث لفيلم جحر الفئران للمخرج محمد السمان استضافته دار الأوبرا المصرية، إقبالا وتفاعلا كبيرا من الجمهور مع القصة التي يتناولها. 

وبعد انتهاء العرض، شارك المخرج السمان وبطلة الفيلم رنا خطاب في ندوة نقاشية حضرها عدد كبير من الفنانين والمشاهير، منهم الممثل تامر فرج الذي شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية مثل هذا المساء وأبوالعروسة، وبطل مسرحية الحفيد على المسرح القومي، وجاء تعليقه على العرض مليئًا بالمشاعر "رغم أن الفيلم تدور أحداثه في مكان واحد إلا أنه نجح في جذب انتباهي من بدايته وحتى نهايته وشعرت بجميع جمالياته".

وقال الفنان أمير عبدالواحد - الفائز بالمركز الأول عن فئة التمثيل في النسخة الأخيرة من برنامج الدوم: "الفيلم جميل وبسيط بلا تعقيد، وتشبه جمالياته ورمزياته البسيطة تلك التي تتواجد في أفلام المخرج العظيم صلاح أبوسيف الذي في رأيي هو أفضل مخرج في العالم".

وعلق أحمد رمزي الكاتب والممثل الكوميدي: "الفيلم جميل وممتع جدًا وأبارك لرنا خطاب ومحمد السمان على هذا النجاح الكبير".

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وكان عرضه الدولي الأول بمهرجان عمان السينمائي الدولي، حيث حصلت رنا خطاب على تنويه خاص، كما حصلت مؤخرًا على ثاني جوائزها بمهرجان بريكس السينمائي في روسيا، والذي يُعد جزءًا من مهرجان موسكو السينمائي الدولي حيث فازت بجائزة أفضل ممثلة.

يحكي فيلم جحر الفئران قصة خلود الشابة التي تضطر لمخالفة مبادئها للحصول على سبعة آلاف جنيه يتوقف عليهم مصير استقرار أسرتها بالكامل.

 الفيلم من بطولة رنا خطاب ومحمد يوركا وحنان حلمي، ومن تأليف وإخراج وإنتاج محمد السمان، الذي سبق له الحصول على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل سيناريو عن فيلم أرضيون عام 2022، ومدير تصوير محمود النمر.

المسرح القومى كامل العدد محمد السمان فيلم جحر الفئران جحر الفئران تامر فرج سينما زاوية

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