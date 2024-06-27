الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برشلونة يعلن موعد مبارياته الصيفية أمام ريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان

برشلونة يعلن مواعيد
برشلونة يعلن مواعيد مبارياته التحضيرية

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن مواعيد مبارياته في الجولة للتحضيرية للموسم الجديد 2024-2025، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد برشلونة للموسم الجديد تحت قيادة مدربه الألماني الجديد هانز فليك، عقب إقالة المدرب تشافي هيرنانديز.

وأعلن برشلونة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، عن مواجهة مرتقبة ضد غريمه ريال مدريد بالإضافة لمباراة أخرى أمام مانشستر سيتي.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي

تقام مباراة برشلونة ومانشستر سيتي يوم 31 يوليو المقبل، في تمام الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

تُقام المباراة يوم 4 أغسطس المقبل في تمام الثانية فجرًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة برشلونة وميلان

يختتم برشلونة الجولة التحضيرية بمواجهة ميلان الإيطالي يوم 7 أغسطس المقبل في تمام الثانية والنصف بعد منتصف الليل.

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برشلونة الجولة التحضيرية ​الولايات المتحدة الامريكية مباريات برشلونة الودية ريال مدريد

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