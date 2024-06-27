الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط جزار قبل بيعه بقرة مصابة بالسل بأسيوط (صور)

أحد الأبقار المريضه
أحد الأبقار المريضه

شنت مديرية تموين أسيوط، برئاسة ممدوح حماد، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري وإدارة تموين ساحل سليم، الخميس، حملة تموينية مكبرة على الأسواق، حيث تم ضبط أحد الجزارين وقد شرع في ذبح بقرة مصابة بالسل وبعض الأمراض الخطيرة وأثناء تحرير المحضر ماتت، ما يؤكد مرضها.

كما تم ضبط 700 كجم زبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و2 طن سوبر فوسفات مغشوش، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تم تحرير 65 تقرير إثبات حالة للمخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة أدوات الرغيف والعجن وعدم إعطاء بون صرف.

وأهابت مديرية تموين أسيوط وقيادتها جميع المواطنين الابلاغ عن أي مخالفات تموينية بمجرد اكتشافها، مؤكدة أن المواطن شريك مع الجهات الرقابية في كشف أي مخالفات.

تأتي الحملات التموينية والرقابية بناء على تعليمات د.علي المصيلحي وزير التموين واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز ومتابعة الصلاحية ومخازن المواد الغذائية ومحلات الجزارة والمجمدات.

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط وزارة التموين الطب البيطري حملة تموينية الاسواق

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