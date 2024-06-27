الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إقبال كبير من المواطنين على شاطئ بورسعيد بالتزامن مع درجات الحرارة (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد شاطئ بورسعيد، الخميس، إقبالًا كبيرًا من المواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وحرص الأطفال والكبار علي النزول لبحر بورسعيد والاستمتاع بالسباحة واللعب مع نشر عدد كبير من المنقذين على شاطئ المحافظة.

وشنت الأجهزة التنفيذية حملات مكثفة علي طول الشاطئ، لرفع أي مخلفات وضمان تواجد الشاطئ نظيف طوال فترة تواجد المواطنين.

في شأن آخر، تفقد محافظ بورسعيد مجموعات التقوية المجانية لطلاب الشهادة الاعدادية بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنات بحضور د.محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمود بدوي، مدير عام التعليم العام وسمر موافي، رئيس حي الضواحي وإيهاب عبد المقصود مدير عام الشؤون التنفيذية.

وأثنى محافظ بورسعيد بانتظام حضور الطلاب  المتقدمين للشهادة الإعدادية العام الدراسي الجديد ووجه بتحقيق أقصى استفادة ممكنه لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية تخفيفا عن كاهل رب الاسرة البورسعيدية.

وأشاد الغضبان بجهود مديرية التربية والتعليم تحت قيادة د.محمد عبد التواب وجميع العاملين بالمدرسة واوصى بتحقيق مستوى تعليمى أفضل للطلاب ووجه بضرورة عودة الدور الرائد للمدرسة والمعلم وتقديم كامل الدعم للطلاب متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

IMG-20240627-WA0231
IMG-20240627-WA0231
IMG-20240627-WA0230
IMG-20240627-WA0230
IMG-20240627-WA0228
IMG-20240627-WA0228
IMG-20240627-WA0226
IMG-20240627-WA0226
IMG-20240627-WA0227
IMG-20240627-WA0227
IMG-20240627-WA0225
IMG-20240627-WA0225
IMG-20240627-WA0224
IMG-20240627-WA0224
بورسعيد إجازة الصيف ارتفاع درجات الحرارة محافظة بورسعيد السباحه

مواد متعلقة

تجديد حبس متهم بدهس شابين في بورسعيد

"الغضبان" يتابع مستجدات العمل بحى الزهور ويوجه بتوصيل المرافق لمجمع الصناعات الثالث الجديد

وكيل تعليم بورسعيد يشهد فعاليات "يوم سكانى" بمقر القومى للسكان

استعدادات لبدء تشغيل مجمع الصناعات الثالث للشباب ببورسعيد.. 3 يوليو

توفير قاعات بثلاث كنائس ببورسعيد لمذاكرة طلاب الثانوية العامة خلال انقطاع الكهرباء

محافظ بورسعيد يلتقي العاملين بمجلس مدينة بورفؤاد ويشدد على تكثيف أعمال النظافة والتجميل

محافظ بورسعيد يشدد على تحقيق أقصى استفادة للطلاب من مبادرة مواجهة الدروس الخصوصية

محافظ بورسعيد يلتقى العاملين بديوان عام حى العرب

الأكثر قراءة

اقتصاديون لـ"الدستور": 10 مليار دولار استثمارات متوقعة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

غارقة فى دمائها.. اكتشاف جثة أعلى سطح قطار بأسوان

إحالة حفيد البنا للمحاكمة الجنائية في دعاوى اغتصاب

بدأت بمشادة كلامية.. الزيت المغلي عقاب أب ونجله داخل مطعم بالمطرية

على طريقة ريا وسكينة.. الإعدام لربة منزل وابنتها والسجن لآخرين قتلوا سيدة وسرقتها بالإسكندرية

حذفها "يوتيوب".. أول تعليق من مسلم على أزمة أغنية "لا أبالى" (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل