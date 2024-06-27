إقبال كبير من المواطنين على شاطئ بورسعيد بالتزامن مع درجات الحرارة (صور)

شهد شاطئ بورسعيد، الخميس، إقبالًا كبيرًا من المواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وحرص الأطفال والكبار علي النزول لبحر بورسعيد والاستمتاع بالسباحة واللعب مع نشر عدد كبير من المنقذين على شاطئ المحافظة.

وشنت الأجهزة التنفيذية حملات مكثفة علي طول الشاطئ، لرفع أي مخلفات وضمان تواجد الشاطئ نظيف طوال فترة تواجد المواطنين.

في شأن آخر، تفقد محافظ بورسعيد مجموعات التقوية المجانية لطلاب الشهادة الاعدادية بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنات بحضور د.محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمود بدوي، مدير عام التعليم العام وسمر موافي، رئيس حي الضواحي وإيهاب عبد المقصود مدير عام الشؤون التنفيذية.

وأثنى محافظ بورسعيد بانتظام حضور الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية العام الدراسي الجديد ووجه بتحقيق أقصى استفادة ممكنه لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية تخفيفا عن كاهل رب الاسرة البورسعيدية.

وأشاد الغضبان بجهود مديرية التربية والتعليم تحت قيادة د.محمد عبد التواب وجميع العاملين بالمدرسة واوصى بتحقيق مستوى تعليمى أفضل للطلاب ووجه بضرورة عودة الدور الرائد للمدرسة والمعلم وتقديم كامل الدعم للطلاب متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

IMG-20240627-WA0231

IMG-20240627-WA0230

IMG-20240627-WA0228

IMG-20240627-WA0226

IMG-20240627-WA0227

IMG-20240627-WA0225