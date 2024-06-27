الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

ننشر نتيجة الدبلومات الفنية  التجارية برقم الجلوس فى جميع المحافظات الدور الأول للعام الدراسي 2024،

يتصدر رابط نتيجة الدبلومات الفنية التجارية  برقم الجلوس في للعام الدراسي 2024، محركات البحث حاليا  علي مواقع "جوجل" وتحقق أعلى نسبة بحث حيث يتابع الكثير من الطلاب المسجلين بالدبلومات الفنية بجميع الشعب، والتي تشكل دبلوم الفني "الصناعي، الزراعي، التجاري، كذلك الفندقي" بنظام الخمس والثلاث سنوات، ووفقا لبيانات وزارة التعليم من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج  فور الانتهاء من عملية التصحيح ورصد جميع الدرجات خلال الساعات القليلة القادمة

ومن المقرر وفقا لبيان وزارة التربية والتعليم سيتم إعلان النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتستعرض “الدستور” خلال السطور التالية كافة لتفاصيل المتعلقة بالإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية  التجاريةًبرقم الجلوس 2024.

الآن متاح.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2024 برقم الجلوس

 

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نتائج التعليم الفني.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية 2024 برقم الجلوس

نتيجة  الفنية التجارية برقم الجلوس 2024

 

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم أن كافة امتحانات الدبلومات الفنية قد انتهت هذا العام بشكل آمن دون أي حدوث أي أزمات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للدبلومات الفنية بعد اعتمادها رسميا من  قبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وسيتم مباشرة  تحميل جميع نتائج الدبلومات الفنية عبر رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ويمكن للطلاب الدخول على الموقع من خلال تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس بكلسهولة ويسر. 

خطوط نتيجة الدبلومات التجارية 2024 برقم الجلوس

 

يمكن للطلاب الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس من خلال الخطوات التالية  https://tech.moe.gov.eg/tech.

أولا: يتم فتح صفحة موقع نتائج الدبلومات الفنية الرسمي.

ثانيا: يختار الطالب نتيجة الدبلومات الفنية  برقم الجلوس.

ثالثا: يدخل رقم جلوس الطالب وبيانات المدرسة "المحافظة، الإدارة المدرسة".

رابعا: يتم الضغط  على زر "استعلام" لعرض نتيجة الطالب مع التفاصيل الكاملة، مثل المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

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موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024

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