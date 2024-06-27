بتمويل ذاتي.. 498.5 مليون جنيه إجمالي مشروع تطوير شركات المطاحن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تقرير مفصل لها عن أهم مشروعات وإنجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك خلال العشر سنوات الماضية وهي الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو عام 2024 "الدستور" تستعرض خلال السطور التالية كيف قامت بمشروع تطوير شركات المطاحن بتمويل ذاتي.

فقد ذكر التقرير الصادر عن الوزارة اليوم انه قد تم تطوير وتحديث عدد 9 مطاحن لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 إلى 1970 طن قمح / يوم بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 498.5 مليون جنيه.

تم زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وانشاء بناكر للحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه.

تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 62 مليون جنيه.

يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الانتاج اليومى من 250 – 270 مليون رغيف.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه كان مهما جدا زيادة القدرات التصنيعية في الصناعات الغذائية، ومثال على المطاحن، نستورد القمح ونستطيع أن نضيف عليه قيمة مضافة سواء في صناعة الدقيق أو منتجات المكرونة أو صناعات مباشرة على المنتجات.



وعلى سبيل المثال شهدت شركة مطاحن مصر الوسطى، تطويرا كبيرا فالشركة تمتلك 9 مطاحن في 4 محافظات (2 بمحافظة الفيوم، 2 في محافظة بني سويف، و2 في محافظة أسيوط، 3 بمحافظة المنيا) بإجمالي طاقة طحن بلغت 2551 طنا/ يوم.

وشهدت بعض المطاحن عمليات تطوير لرفع طاقة الطحن كمطحن تبارك ببني سويف الذى تم زيادة طاقته لتبلغ 660 طن طحن يوم، ومطحن بني مزار الذى تم رفع طاقة الطحن من 375 طنا إلى 660 طن طحن يوم، ومطحن سلندرات أسيوط تمت زيادة طاقة الطحن من 200 طن الى 360 طنا.

والهدف من تطوير المطاحن ليس فقط زيادة الطاقة الإنتاجية بل زيادة الكفاءة لرغيف خبز مناسب مما ينعكس على حياة المواطن، ويتم العمل حاليا على رفع طاقة مطحني بوهلر الفيوم وبوهلر أسيوط لتبلغ 300 طن طحن يوم لكل منهما.

كما تشهد الفترة المقبلة زيادة السعات التخزينية بنحو 50٪، من خلال إقامة بناكر جديدة في محافظات الشركة، حيث تتم إقامة بنكر في كل محافظة.

ويتم إنتاج نخالة ردة بمعدل 465 طنا/ يوم بسعر 4800 جنيه للطن الواحد التي يتم استخدامها في إنتاج الخبز البلدي المدعم.