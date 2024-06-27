الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: حملة "حياة كريمة" لترشيد استهلاك الطاقة نافذة توعوية جديدة للمواطنين

حياة كريمة
حياة كريمة

أكد الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، دور مبادرة حياة كريمة وحملتها الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار استهلاك أقل تأثير كبير، مشيرًا إلى أن ترشيد الطاقة وتقليل معدل الاستهلاك أصبح ضرورة حتمية، في ظل ما يواجهه العالم من تحديات مناخية خطيرة تستوجب رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية ترشيد الطاقة وحسن الاستخدام وتحفيزهم على ضرورة تبني سلوكيات وعادات إيجابية تساهم في الحفاظ على الطاقة وعدم اهدارها دون فائدة.

وقال ""عبد العال"، في تصريحات له، إن هذه الحملة ستكون نافذة إلى العديد من البيوت المصرية بحكم انتشار وتوغل مبادرة “حياة كريمة” في المناطق الأكثر احتياجا والريف المصري.

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ونوه عضو مجلس النواب أن هذه المناطق هي التي بحاجة إلى التوعية والتحفيز بضرورة ترشيد الاستهلاك للطاقة بكافة أنواعها مما سينعكس على ملف الطاقة والكهرباء في مصر وتلاشي المشكلات والأزمات الناجمة عن عدم الترشيد والاسراف المبالغ فيه

واختتم “عبد العال” بالدعوة إلى ضرورة الاهتمام بدعم هذه المبادرة إعلاميا واجتماعيا لضمان وصول أهدافها إلى كل البيوت المصرية، والعمل على توصيل الممارسات والسلوكيات المستدامة التي تحقق التنمية المنشودة واستقرار المجتمع بتلاشي مشكلاته، التي يتسبب فيها المناخ وعوامله.

الصافي عبد العال حياة كريمه استهلاك الطاقة المواطنين الطاقة

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