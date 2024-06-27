لم يسبق له العمل فى منصب سياسى أو عسكرى.. ترامب يخوض الانتخابات من جديد

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، عبر شاشتها تقريرًا تليفزيونيًا حمل عنوان: “لم يسبق له العمل في منصب سياسي أو عسكري قبل رئاسة أمريكا.. ترامب يخوض الانتخابات من جديد”.

وأضاف تقرير القاهرة الإخبارية، أن دونالد جون ترامب، ابن مدينة نيويورك وإمبراطور العقارات الشهير وصاحب المغامرات الاستثمارية والإعلامية التي لم يتخلَ عنها في الحقل السياسي.

وأوضح أنه رجل الأعمال المشهور ذو التوجهات اليمينية، درس الاقتصاد والإدارة المالية ولم يسبق له أن تولى أي منصب سياسي أو عسكري قبل منصب رئيس الولايات المتحدة الذي فاز به من خلال الحزب الجمهوري على حسب الديمقراطية كلينتون عام 2016.

وأشار التقرير إلى أن الاستقلالية المالية التي يتمتع بها ترامب تجعله بعيدًا عن الضغوط الانتخابية داخل الحزب الجمهوري، حتى إنه فاز بترشيح للانتخابات الرئاسية 2024 رغم أنه يواجه 37 تهمة جنائية أدين في 34 منها هى كل التهم الموجهة إليه في قضية تزوير مستندات مالية في مؤسساته العملاقة ترتبط بانتخابات 2020.

