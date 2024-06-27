محلل سياسي: ترامب متحفز للانتقام من بايدن في مناظرة اليوم

قال المحلل السياسي أحمد محارم، إن المناظرة المرتقبة اليوم الخميس بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ودونالد ترامب، تأتي في توقيت يجمع بين رئيس حالي ورئيس سابق ترامب، مشيرًا إلى أن دعم بايدن للحرب في أوكرانيا والدعم الغير محدود لإسرائيل خلق نوعًا من التشتت لدى المواطن الأمريكي.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "تن"، أن هناك من يقول إن هناك رئيس سيء وآخر أكثر سوءًا، ولذا البرنامج الانتخابي ينتظره المواطن الأمريكي ليعرف ماذا سيقدمه له المرشح للرئاسة في الداخل الأمريكي.

المناظرة المقبلة للمترددين

وأشار إلى أن المناظرة بين الرئيسين تحتمل الشد والجذب بينهما لأن ترامب متحفز للانتقام من بايدن، ويوجد بعض المواطنين يترددون لمن سيكون صوتهم للديمقراطيين أم للجمهوريين ولكن وارد أن يتم تغيير أرائهم بعد المناظرة، مشيرًا إلى أن هذه المناظرة للمترددين.