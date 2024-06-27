استمرار غياب رمضان صبحي.. قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة بدوري نايل

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز، قائمة الفريق السماوي لمباراة سموحة، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة بيراميدز وسموحة بدوري نايل

ويحل بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره سموحة، في السابعة مساء غد الجمعة على استاد الإسكندرية، في إطار لقاءات الجولة الثامنة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد فتحي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - محمود صابر - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.

ويفقد بيراميدز في اللقاء، جهود الثنائي أحمد سامي ووليد الكرتي بسبب الإيقاف لحصولهما على بطاقة صفراء ثالثة، فضلا عن جناح الفريق رمضان صبحي، بسبب أزمة المنشطات.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسموحة بدوري نايل

تنقل مباراة بيراميدز وسموحة، في الجولة الثامنة والعشرون بدوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، على الهواء مباشرة.

بيراميدز يسقط سموحة بثلاثية

اسقط بيراميدز، نظيره سموحة بثلاثية نظيفة خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

موقف بيراميدز بجدول دوري نايل

يتربع بيراميدز على قمة دوري نايل، برصيد 62 نقطة، من 25 مباراة، بواقع 19 فوز و5 تعادلات وهزيمة يتيمة، إلا أن الفريق السماوي، لا يزال يمتلك مباراتين مؤجلتين أمام القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، من الجولتين الرابعة عشر والثامن عشر، تقام خلال شهر يوليو المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن بيراميدز، قد حقق 12 فوز متتالية في مواجهاته الأخيرة بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).