الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف 18 مركبة إسعاف عن العمل بسبب نفاد الوقود

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن  توقف 18 مركبة إسعاف عن العمل في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود جراء إغلاق الاحتلال للمعابر ومنعه دخول أي شاحنات وقود؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
 

تعنت إسرائيلي بشأن دخول المساعدات الطبية فى غزة

وفي سياق متصل، قال عبدالمنعم إبراهيم مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت لثلاث شاحنات بإفراغ حمولتها في منفذ كرم أبو سالم، وحتى الآن لم تخرج الشاحنة الرابعة الأخرى ولا نعلم، حتى هذه اللحظة، إن كانت ستفرغ حمولتها أم ستعود إلى محيط معبر رفح البري من الجانب المصري.

وأضاف إبراهيم، اليوم الخيمس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه، حتى الآن، لم تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بمرور مزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء ولا حتى مساعدات الإنسانية ومشتملات الغذاء إلى الأشقاء في قطاع غزة من خلال منفذ كرم أبو سالم بناء على الاتفاق المصري الأمريكي، وسمحت فقط بمرور ثلاث شاحنات للغاز الطبيعي فقط أُفرغت حتى الآن وما زالت الشاحنة الرابعة لم تعد وحتى هذه اللحظة لم نعلم إذا كانت ستفرغ حمولتها أم تعود إلى محيط معبر رفح البري هذا بالنسبة لمشهد دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأراضي الفلسطينية، وبالتحديد قطاع غزة من الأراضي المصرية.

القاهرة الإخبارية الهلال الأحمر الفلسطيني إسعاف قطاع غزة نفاد الوقود الاحتلال

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