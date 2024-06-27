الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استشاري الجهاز الهضمي: المبادرات الرئاسية استطاعت تغيير الحياة الصحية بمصر

جانب من المبادرات
جانب من المبادرات الرئاسية

أكد الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي بقصر العيني، أن المبادرات الرئاسية استطاعت تغيير الحياة الصحية في مصر خلال السنوات الأخيرة الماضية، لافتًا أن مبادرات الرئيس الصحية ساهمت كثيرًا في خفض معدلات نسب الإصابة بالأمراض فضلًا عن تغيير المنظومة الصحية ورفع كفاءتها وتوفير العلاجات للمواطنين دون تحمل المواطن أي عبء مادي.

وقال “خورشيد” خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، مبادرات الرئيس الصحية ساهمت كثيرًا في خفض معدلات نسب الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر والضغط، فضلًا عن الكشف عن الأمراض المزمنة والتي عملت على رفع التوعية للمواطنين بضرورة الكشف المبكر عن الأمراض.

ولفت إلى أن هناك مبادرة خاصة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وأيضًا التحاليل التي يخضع لها المقبلون على الزواج خطوة في غاية الأهمية، من أجل مستقبل خال من الأمراض لجيل جديد، فضلًا عن استحداث تحاليل كالإيدز والفيروس الكبدي بي وسي وضمها إلى نظيراتها خطوة مهمة من قبل وزارة الصحة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

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