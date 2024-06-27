الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العثور على جثة سيدة داخل حمام منزلها في ظروف غامضة بقنا

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

لقيت سيدة مصرعها، الخميس، في ظروف غامضة داخل منطقة النحال التابعة لدائرة بندر قنا وتم نقلها لمشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

البداية كانت بتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة داخل حمام منزل في منطقة النحال بدائرة البندر.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة برئاسة المقدم محمد بهاء مأمور قسم قنا وتبين بعد الفحص أن الجثة لسيدة في الأربعينيات من عمرها، تم العثور عليها داخل حمام منزلها متوفية في ظروف غامضة تم إيداعها داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

جار معاينة الجثة من قبل جهات التحقيق ومفتش الصحة لكشف ملابساتها وإذا كان وراء الواقعة شبهة جنائية أو وفاة نتيجة سقوطها داخل حمام المنزل في منطقة النحال بندر قنا.

قنا محافظة قنا محافظ قنا جثة “ جثة هامدة ”

مواد متعلقة

بدء التجهيز لانطلاق الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقنا

انتشال جثة شاب غرق داخل ترعة بمركز فرشوط بقنا

"المخدرات" تقود شخصًا للسجن 7 سنوات بقنا

11 مصابًا في حادث انقلاب "ميكروباص" على طريق "نجع حمادي - قنا" الصحراوي

"عايز يدخل لها الدواء".. ضبط ولى أمر داخل لجنة ثانوية عامة فى قنا

العثور على رضيعة حديثة الولادة أسفل دار رعاية في نجع حمادي بقنا

ضبط 48 كيلو جرام لحوم وأسماك فاسدة في أبوتشت

ضبط متهم بدهس مسن في مدينة نجع حمادي بقنا

الأكثر قراءة

إحالة حفيد البنا للمحاكمة الجنائية في دعاوى اغتصاب

حذفها "يوتيوب".. أول تعليق من مسلم على أزمة أغنية "لا أبالى" (خاص)

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

جيش الاحتلال يختلق رواية "المنزل المشبوه" للهروب من "فضيحة الكلب"

شوشة: 30 يونيه «انتفاضة شعب» بكل فئاته ضد فئة ضالة اختطفت الوطن (صور)

رئيس «النيابة الإدارية» يفتتح مقرًا جديدًا للهيئة بشبين الكوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل