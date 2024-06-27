العثور على جثة سيدة داخل حمام منزلها في ظروف غامضة بقنا

لقيت سيدة مصرعها، الخميس، في ظروف غامضة داخل منطقة النحال التابعة لدائرة بندر قنا وتم نقلها لمشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

البداية كانت بتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة داخل حمام منزل في منطقة النحال بدائرة البندر.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة برئاسة المقدم محمد بهاء مأمور قسم قنا وتبين بعد الفحص أن الجثة لسيدة في الأربعينيات من عمرها، تم العثور عليها داخل حمام منزلها متوفية في ظروف غامضة تم إيداعها داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

جار معاينة الجثة من قبل جهات التحقيق ومفتش الصحة لكشف ملابساتها وإذا كان وراء الواقعة شبهة جنائية أو وفاة نتيجة سقوطها داخل حمام المنزل في منطقة النحال بندر قنا.