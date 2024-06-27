الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل تتسبب سياسات نتنياهو في غرق إسرائيل؟

نتنياهو
نتنياهو

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا حمل عنوان: “هل تتسبب سياسات نتنياهو في غرق إسرائيل؟”.

وأضاف التقرير: “انتقادات واسعة من جانب تيار المعارضة وكذلك الرأي العام الإسرائيلي لسياسيات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سواء التي تخص الحرب في غزة أو العملية العسكرية في رفح الفلسطينية وكذلك عدم تجاوبه مع المطالب الإقليمية والدولية المنادية بقبول المقترح الأمريكي لإنهاء حرب غزة”.

وتابع: “الانتقادات الداخلية لسياسيات نتنياهو لم تتوقف عند نقطة بعينها بل تقاطعت ملفات وأزمات عدة سواء الأخطاء في التعامل مع الإصلاحات القضائية أو إدارة الحكومة الإسرائيلية لملف حرب غزة وانتهاءً بالتعامل مع ملف تجنيد الحريديم الذي يواجه اعتراضات واسعة”.

واستكمل: “هذه السياسيات والأخطاء التي تشهدها إسرائيل على نحو واسع وفي ظرف تاريخي تطرح التساؤلات بشأن تداعيات كل ذلك على مستقبل إسرائيل على مختلف الأصعدة سياسيا واقتصاديا وعسكريا واجتماعية”.

القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش سياسات نتنياهو إسرائيل غرق إسرائيل نتنياهو

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