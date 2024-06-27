الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البنك الأهلي المصري يدعم تخرج دفعة جديدة لمشروع تدريب وتأهيل الشباب المصري من بنك تنمية المهارات

جريدة الدستور

شهدت مدينتا الأقصر وإسنا الاحتفال بدفعة جديدة من خريجي بنك تنمية المهارات في مختلف المجالات، بدعم من البنك الأهلي المصري لتدريب وتأهيل ١٠٠٠ طالب لسوق العمل المصري باعتماد دولي من بنك تنمية المهارات.


وتنوعت مجالات الخريجين لتشمل التركيبات الكهربائية، السباكة، الخياطة، والتبريد والتكييف، الطهي، تصفيف الشعر وفن العناية بالأظافر، مما يعكس شمولية البرنامج وقدرته على تلبية احتياجات السوق المصري المتعددة.


يقدم بنك تنمية المهارات خدمة تعليمية بجودة مرتفعة، تهدف إلى تنمية وتطوير المهارات والكفاءات البشرية، وتعزيز القدرات الفنية والمهنية للأفراد من خلال تصميم برامج تدريبية متخصصة تشمل الجوانب النظرية والعملية والتقنية والتطبيقية والسلوكية. 

 

وأثمرت الشراكة بين بنك تنمية المهارات والبنك الأهلي المصري عن تخريج ما يزيد عن ٣ الاف متدرب في مجالات وتخصصات مختلفة.


حضر الاحتفال كل من محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، نرمين شهاب الدين رئيس التنمية المجتمعية للبنك الأهلي المصري، د.محمود خطاب رئيس مجلس الأمناء لبنك تنمية المهارات، رانيا الغنيمي الرئيس التنفيذي لبنك تنمية المهارات.


بهذه المناسبة، أعرب د. محمود خطاب رئيس مجلس الأمناء لبنك تنمية المهارات عن تقديره وامتنانه للخريجين وأسرهم لأنهم آمنوا بأهمية التعليم والتدريب وأهمية أن يكونوا مختلفين ومتميزين.


ووجه د. خطاب الشكر لاستمرار التعاون مع البنك الأهلي المصري، والذي يعد امتدادًا لشراكة ناجحة بدأت منذ عام 2017 واستمرت حتى الآن.

 

 وقال إنه فخور بما حققه بنك تنمية المهارات بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، ومواصلة دعمه الكامل والمستمر للشباب المصري وتطوير مهاراتهم المهنية، متمنيا استمرار التعاون حتى يمكن تقديم البرامج التدريبية لمئات الآلاف من الشباب، وبما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات السوق المصري.


وأضاف إن بنك تنمية المهارات يؤمن بأن الاستثمار في البشر هو المفتاح الحقيقي لإحداث التغيير في مجتمعاتنا، وتخريج عمالة تمتلك المهارات والمعرفة والكفاءة لتحقيق النجاح والتقدم.


ومن جانبها، أعربت نرمين شهاب الدين رئيس قطاع التنمية المجتمعية للبنك الأهلي المصري عن سعادتها باستمرار الشراكة مع بنك تنمية المهارات، ونجاحهما معا في تعزيز مهارات التعليم المهني ودعمها، موضحة أن البنك الأهلي لديه قناعة أن الشباب هم مستقبل مصر.

 

 

 

 وأكدت إلتزام البنك الأهلى بتقديم كل الدعم من أجل توفير فرص تعليمية متكاملة تسهم في تحسين مستويات العمالة المهنية وزيادة قدرتها على المنافسة في سوق العمل.


وأكد محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر تقديره للجهود المبذولة لتمكين ودعم الشباب، والتي تتفق مع استراتيجية الدولة 2030، وخطة وزارة التضامن ومبادراتها، ووجه الشكر لكل من مجلس الأمناء لبنك تنمية المهارات، وممثلي البنك الأهلى المصري لجهودهم المبذولة لتدريب الشباب وتمكينهم في سوق العمل، والتي تعكس الالتزام الحقيقي بتنمية المجتمع وتعزيز قدرات أبنائه.


يذكر أن بنك تنمية المهارات هو أول جهة اعتماد مصرية تعمل على تأهيل واعتماد مراكز التدريب والمنشآت التعليمية التي تعمل في المجال الفني والمهني، والممثل الحصري لمؤسسة City & Guilds البريطانية.

 

بنك تنمية المهارات البنك الأهلي المصري ٣ الاف متدرب نرمين شهاب الدين التنمية المجتمعية

مواد متعلقة

البنك الأهلي المصري يطلق حملة ترويجية لاستقبال الحوالات الخارجية على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما

الأكثر قراءة

إحالة حفيد البنا للمحاكمة الجنائية في دعاوى اغتصاب

حذفها "يوتيوب".. أول تعليق من مسلم على أزمة أغنية "لا أبالى" (خاص)

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

جيش الاحتلال يختلق رواية "المنزل المشبوه" للهروب من "فضيحة الكلب"

شوشة: 30 يونيه «انتفاضة شعب» بكل فئاته ضد فئة ضالة اختطفت الوطن (صور)

رئيس «النيابة الإدارية» يفتتح مقرًا جديدًا للهيئة بشبين الكوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل