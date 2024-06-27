بعد إطلاقها.. ما هى المبادرة القومية لتنمية المشروعات الخضراء الذكية؟

تولي مصر اهتمامًا كبيرًا بالتوجه نحو المشروعات الخضراء الذكية التي تعمل بدورها على الحفاظ على البيئة وخفض معدلات التغيرات المناخية التي تهدد الإنسان.

ومؤخرًا، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة البيئة، الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

دعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات

في السياق، قال هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن المبادرة تستهدف تشجيع تنفيذ مشروعات ريادية وتحديدًا من النسخة الثالثة من مادرة المشروعات الخضراء الذكية، والتي تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح بدر أن مبادرة المشروعات الخضرء الذكية تستهدف دعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات وتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وخلق فرص عمل جديدة، وتوفير فرص اقتصادية أفضل للمواطنين.

أما عن شروط المشارك في المشروعات الخضراء الذكية، فقد أشار المنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية إلى أن شروط المشاركة تتضمن الخبرة والكفاءة اللازمة لتنفيذ المشروع، على أن يكون المشروع قد تم تنفيذه بالفعل أو في طور التنفيذ وأن يتضمن مكونًا تكنولوجيًا ومكونًا مرتبطًا بالاستدامة البيئية، وأن يكون له أهدافًا محددة وقابلة للقياس يسهل متابعتها بانتظام، وأن يظهر المشروع تأثيرًا إيجابيًا على المجتمع ومواجهة تحديات البيئة.

ما هى المبادرة القومية لتنفيذ المشروعات الخضراء الذكية؟

يتولى تنفيذ المبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البيئة وعدد من المؤسسات والهيئات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

تستهدف مبادرة المشروعات الخضراء الذكية المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة في إطار مبادرة حياة كريمة ومشروعات الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

جهود تنفيذ المشروعات الخضراء في مصر

وعن أهم المشروعات الخضراء بمصر، تتمثل المشروعات الخضراء التي يتجه إليها غالبية دول العالم ومنها مصر في محطات تحلية مياه البحر، محطات معالجة النفايات، وأنظمة الري الحديث، وإعادة تأهيل (تبطين) الترع، ومشروع حماية السواحل، شبكة مترو الأنفاق، شبكة السكك الحديدية والخطوط الكهربائية، محطات توليد طاقة الرياح، محطات توليد الطاقة الشمسية.

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه التكلفة الإجمالية والاستثمارات المستهدفة لدعم الاقتصاد الأخضر فى مصر تصل لنحو 14.7 مليار دولار، ومن المستهدف الوصول الى نسبة المشروعات الخضراء لـ 50% بنهاية الخطة الاستثمارية للعام المالى 24/2025.

فيما وصلت تكلفة المشروعات الخضراء في خطة العام المالي 2022-2023 إلى 336 مليار جنيه في عديدٍ من القطاعات ومن أبرز تلك المشروعات هي النقل 300 مليار، الإسكان 4.5 مليار، و38 مليار جنيه للصرف الصحي المستدام، 22 مليار جنيه لمياه الشرب النظيفة، 18.5 مليار جنيه لتحسين البيئة، 14 مليار جنيه للري المستدام.