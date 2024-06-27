الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بثنائية.. مودرن فيوتشر يسقط الجونة ويعود للمربع الذهبي بدوري نايل

مودرن فيوتشر
مودرن فيوتشر

حقق فريق مودرن فيوتشر، فوزا هاما على حساب نظيره الجونة، بهدفين نظيفين، عصر اليوم الخميس، في افتتاحية الجولة الثامنة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

البداية كانت عن طريق علي الفيل، لاعب مودرن فيوتشر في الدقيقة الـ18، من ضربة ركنية نفذها زميله غنام محمد ليقابلها  المدافع برأسية داخل مرمى الجونة.

وفي الدقيقة الـ45+11، يضيف الكاميروني جوزيف نجويم، ثاني أهداف مودرن فيوتشر من ضربة جزاء، احتسابها حكم الساحة خالد جمال الغندور، عقب تدخل من صبحي سليمان حارس الجونة على قدم أحد لاعبي مودرن فيوتشر داخل منطقة الجزاء.

ومن انفراد تام، في الدقيقة الـ49، كاد أحمد عاطف يسجل ثالث أهداف مودرن فيوتشر، إلا أن حارس الجونة تصدى للكرة.

وفي الدقيقة الـ90+7، يطلق أحمد موكا لاعب الجونة، تصويبة قوية خارج منطقة الجزاء، نجح محمود حمدي حارس مودرن فيوتشر في التعامل معها، عقب نزوله بدلا لجنش، الذي غادر الملعب بسبب الإصابة.

وبهذه النتيجة رفع مودرن فيوتشر رصيده لـ41 نقطة، وضعته في المركز الرابع (المربع الذهبي) بجدول دوري نايل، خلف الثلاثي بيراميدز المتربع بـ62 نقطة، والأهلي الثاني بـ45 نقطة، والمصري الثالث بـ42 نقطة.

أما الجونة توقف عند 31 نقطة، في المركز الثالث عشر، متلقيا الهزيمة الثانية على التوالي، عقب السقوط أمام إنبي، في الجولة الماضية بهدف نظيف.

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