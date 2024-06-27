التنمية الصناعية: سحب 8 وحدات مغلقة لعدم جدية حائزيها بمجمع الظاهرة في المنيا

قامت لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية بزيارة المجمع الصناعي بمنطقة المطاهرة الصناعية بمحافظة المنيا، وتفقد عدد من المصانع المنتجة بالمجمع، والاجتماع مع اصحاب المشروعات الصناعية للتعرف على موقف التشغيل والتحديات التى تواجههم ، وإيجاد حلول فورية لها.



كما قام وفد الهيئة خلال الزيارة، باتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب 8 وحدات صناعية مغلقة لعدم جدية حائزيها وتقاعسهم عن اتخاذهم أي خطوات جادة نحو تشغيل تلك الوحدات وفقا للانشطة الصناعية المخصصة لها واستخراج التراخيص اللازمة وبدء الإنتاج، تمهيدا لاعادة طرحها وتخصيصها لمستثمرين جادين خلال الفترة القريبة القادمة .



واوضح المهندس حازم عنان، أن الهيئة من خلال المشروع القومي للمجمعات الصناعية قامت بتقديم أوجه الدعم والتسهيلات لاصحاب الوحدات من رواد الاعمال وصغار المستثمرين سواءا تيسيرات مالية اواجرائية لسرعة تنفيذ وتشغيل مشروعاتهم وبدء الانتاج، لافتا الى اتخاذ التدابير اللازمة لتحفيز الوحدات الصناعية على تحقيق الإنتاجية المطلوبة في الوقت المحدد ما يساهم في توفير فرص عمل ، وتعميق الصناعة المحلية وتعزيز القدرات التنافسية للصناعة وزيادة الصادرات.

وأشار “عنان” إلى ان الهيئة حريصة على تحقيق أعلى مردود اقتصادي من هذه المشروعات القومية التي قامت الدولة بتنفيذها، مشددا على أن سحب الوحدات الصناعية من المتقاعسين، ترسخ مبادئ الالتزام بالجدية وضرورة تنفيذ المشروعات وفقا للجداول الزمنية المحددة لها بشكل مهني وفعال ، لافتا الى ان اجراءات السحب جاءت بعد استنفاذ كافة الخطوات الاجرائية والقانونية الموضحة عند التعاقد تجاه اصحاب تلك الوحدات .

واكد نائب رئيس الهيئة، أن الوحدات الملغى تخصيصها سيتم إعادة طرحها على مستثمرين جادين، وفق الاليات المنظمة للعمل في هذا الشأن ، في ظل الطلب المتزايد على الوحدات الصناعية المجهزة لاسيما مع حزمة التيسيرات غير المسبوقة التى اقرتها الهيئة بتلك المجمعات دعما للمشروعات الصغيرة.

وقال “عنان” إن وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية، أقامت 16 مجمع صناعي بـ 15 محافظة توقر 4808 وحدة صناعية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كاشفا أن 63 % من اجمالي تلك الوحدات حرصت الهيئة على اقامتها بمحافظات الصعيد ايمانا من الدولة باهمية التنمية الصناعية بصعيد مصر وتوفير فرص عمل لائقة لابنائه.

يذكر أن مجمع المنيا يضم ٦٧ وحدة صناعية مجهزة بمساحات تتراوح بين 430 م2 و 790 م2 ، في مجال الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والكيماوية والهندسية وتم طرحه بنظام التمليك او الايجار ، وبلغت نسبة الاشغال بالمجمع ١٠٠%.