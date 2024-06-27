متصلة "زوجي بيضربني وأنا حامل".. وداعية إسلامي يرد

رد الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال متصلة يعتدي عليها زوجها بالضرب وهي حامل، ويعاملها معاملة سيئة رغم أنه مصلي وقارئ للقرآن، مؤكدًا أن مثل هذا الزوج قد يصل الزواج في حقه للحرمة بسبب عدم تقديره لزوجته.

وتساءل، خلال حلقة برنامج "بيت دعاء"، والمذاع عبر فضائية "تن"، ألم يقرأ هذا الزوج قوله تعالى "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"، مؤكدًا أن صلاة البعض تشبه نقر الغراب ومنهم من يخشع في صلاته ولكنه لا يجد ثمرة الصلاة في حياته ومنزله بدليل قوله تعالى "إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ".



حكم إخراج الزوج لأسرار بيته

وأشار إلى أن إخراج الزوج لأسرار بيته يعد مصيبة من المصائب لأنه لم يتعلم تعاليم دينه بشكل صحيح، لأن هناك مجالس بالأمانة بين الرجل وزوجته فلا يخرج سرها ولا ينشر ما بينهما ولا يفشي أسرار منزله، وطالب الزوجة بترديد دعاء "وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ"، خلال صلاتها.



