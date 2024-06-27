الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البريطانيون يطالبون الحكومة المقبلة باتخاذ قرارات لمواجهة تغير المناخ

المناخ - ارشيفية
المناخ - ارشيفية

طالب الناخبون البريطانيون، الحكومة المقبلة باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ بينما أصبح  تغير المناخ أكبر تهديد صحي يواجه البشرية، وفقًا للأمم المتحدة.

txt

فى الأسبوع العالمي للحساسية: تغير المناخ يُسرع من معدلات الإصابة بالمرض

تغير المناخ 

ووفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، ف‘نه وعلى الرغم من أهميته، يعتقد بعض الناخبين أنه لم تتم مناقشته بشكل كافٍ خلال حملة الانتخابات العامة هذه.

وتحدثت بي بي سي نيوز إلى أشخاص يعتقدون أن هذه القضية يجب أن تكون القضية الأهم بالنسبة للحكومة المقبلة.

وتقول  السيدة اوليفيا إيغان ان الحكومة المقبلة  عليها تقديم المزيد من الدعم لضحايا الفيضانات وتابعت: "من الواضح أن التعامل مع تغير المناخ في حد ذاته أمر مهم حقًا ولكن الحكومة بحاجة إلى النظر في التأمين لأنه من الصعب للغاية والأكثر تكلفة الحصول على التأمين، لذا فهذه مشكلة كبيرة.

وقالت ميريام جراهام  مهندسة إنشائية متخصصة في الاستدامة: إنها تريد من الحكومة أن تجعل تقييمات الكربون إلزامية في صناعة البناء في المملكة المتحدة وأن تقدم حوافز للشركات لاستخدام البدائل منخفضة الكربون وتابعت: "يجب أن ننظر إلى ما لدينا بالفعل، لأن الحل الأكثر استدامة هو عدم بناء أي شيء على الإطلاق و"إذا تمكنا من الاحتفاظ بالمباني وإعادة استخدامها، وأن نكون مبدعين فيها، فإن ذلك سيوفر الكثير من الكربون والانبعاثات.

txt

ما حجم تأثير تغير المناخ والظواهر الجوية المتطرفة على إنتاجية البن؟


تغير المناخ والحرارة

وسبق وأكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على انقطاع الكهرباء ولا سيما في دول نصف الكرة الشمالي، مشيرًا إلى أن هناك موجة حارة فى مناطق متسعة من نصف الكرة الشمالي بالتزامن مع الزيادة الطبيعية للطاقة الحرارية المصاحبة للاشعاع الشمسي بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان.

وأضاف “فهيم” في تصريح خاص لـ"الدستور" أن التغيرات المُناخية فرضت تحديات على نظم الطاقة، حيث ازداد الطلب على أجهزة التكييف والمبردات، مما يسبب ضغطًا هائلًا على شبكات الكهرباء يؤدي هذا الطلب المتزايد إلى زيادة الحمل على محطات توليد الكهرباء وشبكات التوزيع، مما أدى إلى تخفيف زيادة الأحمال الكهربائية خلال فترات الحرارة الشديدة.

البريطانيون تغير المناخ آثار تغير المناخ إجراءات لمعالجة تغير المناخ المناخ

الأكثر قراءة

اقتصاديون لـ"الدستور": 10 مليار دولار استثمارات متوقعة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

إحالة حفيد البنا للمحاكمة الجنائية في دعاوى اغتصاب

حذفها "يوتيوب".. أول تعليق من مسلم على أزمة أغنية "لا أبالى" (خاص)

غارقة فى دمائها.. اكتشاف جثة أعلى سطح قطار بأسوان

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

القصة كاملة لـ«زكية».. محافظ بنى سويف يوجّه بعلاج مريضة «العظام الزجاجية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل