البريطانيون يطالبون الحكومة المقبلة باتخاذ قرارات لمواجهة تغير المناخ

طالب الناخبون البريطانيون، الحكومة المقبلة باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ بينما أصبح تغير المناخ أكبر تهديد صحي يواجه البشرية، وفقًا للأمم المتحدة.

تغير المناخ

ووفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، ف‘نه وعلى الرغم من أهميته، يعتقد بعض الناخبين أنه لم تتم مناقشته بشكل كافٍ خلال حملة الانتخابات العامة هذه.

وتحدثت بي بي سي نيوز إلى أشخاص يعتقدون أن هذه القضية يجب أن تكون القضية الأهم بالنسبة للحكومة المقبلة.

وتقول السيدة اوليفيا إيغان ان الحكومة المقبلة عليها تقديم المزيد من الدعم لضحايا الفيضانات وتابعت: "من الواضح أن التعامل مع تغير المناخ في حد ذاته أمر مهم حقًا ولكن الحكومة بحاجة إلى النظر في التأمين لأنه من الصعب للغاية والأكثر تكلفة الحصول على التأمين، لذا فهذه مشكلة كبيرة.

وقالت ميريام جراهام مهندسة إنشائية متخصصة في الاستدامة: إنها تريد من الحكومة أن تجعل تقييمات الكربون إلزامية في صناعة البناء في المملكة المتحدة وأن تقدم حوافز للشركات لاستخدام البدائل منخفضة الكربون وتابعت: "يجب أن ننظر إلى ما لدينا بالفعل، لأن الحل الأكثر استدامة هو عدم بناء أي شيء على الإطلاق و"إذا تمكنا من الاحتفاظ بالمباني وإعادة استخدامها، وأن نكون مبدعين فيها، فإن ذلك سيوفر الكثير من الكربون والانبعاثات.



تغير المناخ والحرارة

وسبق وأكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على انقطاع الكهرباء ولا سيما في دول نصف الكرة الشمالي، مشيرًا إلى أن هناك موجة حارة فى مناطق متسعة من نصف الكرة الشمالي بالتزامن مع الزيادة الطبيعية للطاقة الحرارية المصاحبة للاشعاع الشمسي بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان.

وأضاف “فهيم” في تصريح خاص لـ"الدستور" أن التغيرات المُناخية فرضت تحديات على نظم الطاقة، حيث ازداد الطلب على أجهزة التكييف والمبردات، مما يسبب ضغطًا هائلًا على شبكات الكهرباء يؤدي هذا الطلب المتزايد إلى زيادة الحمل على محطات توليد الكهرباء وشبكات التوزيع، مما أدى إلى تخفيف زيادة الأحمال الكهربائية خلال فترات الحرارة الشديدة.