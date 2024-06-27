الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتهازي يستغل سيدة أرستقراطية.. كواليس شخصية كمال أبو رية في "سيما ماجي"

الفنان كمال أبو رية
الفنان كمال أبو رية

يواصل الفنان كمال أبو رية، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل «سيما ماجي»، بطولة الفنانة رانيا يوسف والفنانة حورية فرغلي، من تأليف حسان دهشان وإخراج تامر السعدني.

ويجسّد كمال أبو رية شخصية رجل انتهازي يدعى طارق، متزوج من سيدة من الطبقة الارستقراطية وهي الفنانة مادلين طبر، وهو شخص بريجماتي يُحب مصلحته ويخطط طول الوقت لكي يحقق مكاسب أغلبها غير مشروعة.

وأشار “أبو رية” في تصريحات له، إلى أن هذه الشخصية جديدة ولم يقدمها من قبل، شخص شرير انتهازي، لافتًا إلى أنه يسعى لتقديم روح الدعابة أيضًا من خلال الدور حتى لا يصبح قاتم جدًا، قائلاً: «اخدت الدور في اتجاه الدعابة عشان ميبقاش قاتم اوي أنا معملتش الشرير المكشر طول الوقت، بيهزر شوية على خفيف عشان مانخرجش بره اطار الشخصية مع مراته والبيت وبيسبب لهم مشاكل كتير عشان يحقق من وراهم مكاسب شخصية».

وتدور أحداث مسلسل «سيما ماجي»، في إطار اجتماعي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.

مسلسل «سيما ماجي»، بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، وإنتاج OP Media الدكتور أحمد القصاص - الحسن هاشم، فوتوغرافيا أحمد ماهر، وإخراج تامر السعدني.

سيما ماجي كمال أبو رية تامر السعدني حورية فرغلي رانيا يوسف حسان دهشان مادلين طبر

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