خبير عسكري: إسرائيل أصبحت مثل أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة

قال العميد ناجي ملاعب خبير عسكري واستراتيجي، إن ما شهدناه حتى اليوم هو ما نفذه اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو منذ أكتوبر الماضي والذي أعلن فيه بأننا لن نخرج من غزة بمعنى أن غزة ستصير تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويبدو أنه سيعامل غزة كما يعامل الضفة الغربية.

وأضاف الخبير العسكري، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه هدم على مسافة بين 300 و500 متر من غلاف غزة بداخل غزة بشكل كامل ويستقر في معبر نستاريم وقطع أوصال رفح بعمقها العربي عبر مصر وتمركز على معبر فيلادلفيا معبر على محور صلاح الدين، وبالتالي لن يخرج من غزة وكل ما يتكلمون عنه هو غير صحيح هو يقوم بإبادة جماعية يوميا لأقل من 40-50 شهيد غير الجرحى في كل أماكن غزة.

وأكد أن إسرائيل اليوم أصبحت مثل أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة، فالدعم الأمريكي لأوكرانيا كان محصورًا بالمدفعية والصاروخ الذي لا يجاوز أربعين كيلومتر، اليوم فتحت أمريكا كل مخازنها لصواريخ طويلة المدى وتستهدف على العمق الروسي، واليوم إسرائيل أصبحت بحاجة إلى القرار الأمريكي تحديدا إذا لم يكن هناك قرارا أمريكيا يمكنها من إنجاز حرب معينة لن تقوم بهذه الحرب القرار اليوم أصبح أمريكي إسرائيلي.