الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير عسكري: إسرائيل أصبحت مثل أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة

غزة
غزة

قال العميد ناجي ملاعب خبير عسكري واستراتيجي، إن ما شهدناه حتى اليوم هو ما نفذه اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو منذ أكتوبر الماضي والذي أعلن فيه بأننا لن نخرج من غزة بمعنى أن غزة ستصير تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويبدو أنه سيعامل غزة كما يعامل الضفة الغربية.

وأضاف الخبير العسكري، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه هدم على مسافة بين 300 و500 متر من غلاف غزة بداخل غزة بشكل كامل ويستقر في معبر نستاريم وقطع أوصال رفح بعمقها العربي عبر مصر وتمركز على معبر فيلادلفيا معبر على محور صلاح الدين، وبالتالي لن يخرج من غزة وكل ما يتكلمون عنه هو غير صحيح هو يقوم بإبادة جماعية يوميا لأقل من 40-50 شهيد غير الجرحى في كل أماكن غزة.

وأكد أن إسرائيل اليوم أصبحت مثل أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة، فالدعم الأمريكي لأوكرانيا كان محصورًا بالمدفعية والصاروخ الذي لا يجاوز أربعين كيلومتر، اليوم فتحت أمريكا كل مخازنها لصواريخ طويلة المدى وتستهدف على العمق الروسي، واليوم إسرائيل أصبحت بحاجة إلى القرار الأمريكي تحديدا إذا لم يكن هناك قرارا أمريكيا يمكنها من إنجاز حرب معينة لن تقوم بهذه الحرب القرار اليوم أصبح أمريكي إسرائيلي.

منتصف النهار القاهرة الإخبارية محور صلاح الدين فيلادلفيا نتنياهو الضفة الغربية غزة أوكرانيا إسرائيل الدعم الأمريكي

مواد متعلقة

باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات تفند أهمية مؤتمر “القرن الإفريقي” بالقاهرة

جهاد حرب: الفلسطينيون يستخدمون أسلحة جديدة ستخلف آثارًا مؤلمة وعنيفة على الاحتلال

"دمار كبير واقتحامات واسعة".. مراسلة "القاهرة الإخبارية" ترصد انتهاكات الاحتلال بالقدس المحتلة

بايدن وترامب فى المناظرة الرئاسية المرتقبة.. أستاذ العلوم السياسية يوضح

"القاهرة الإخبارية" ترصد تفاصيل إضراب آلاف الأطباء المتدربين فى لندن

القاهرة الإخبارية: مؤتمر "صراعات القرن الإفريقى” ناقش تطورات الإرهاب فى المنطقة

مراسل “القاهرة الإخبارية” يكشف كواليس انطلاق قمة الاتحاد الأوروبى

لأول مرة فى تاريخ ألمانيا.. "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل قانون الهجرة الجديد

الأكثر قراءة

إحالة حفيد البنا للمحاكمة الجنائية في دعاوى اغتصاب

حذفها "يوتيوب".. أول تعليق من مسلم على أزمة أغنية "لا أبالى" (خاص)

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

جيش الاحتلال يختلق رواية "المنزل المشبوه" للهروب من "فضيحة الكلب"

شوشة: 30 يونيه «انتفاضة شعب» بكل فئاته ضد فئة ضالة اختطفت الوطن (صور)

رئيس «النيابة الإدارية» يفتتح مقرًا جديدًا للهيئة بشبين الكوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل