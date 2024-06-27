الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

على طريقة ريا وسكينة.. الإعدام لربة منزل وابنتها والسجن لآخرين قتلوا سيدة وسرقتها بالإسكندرية

الإعدام - ارشيفيه
الإعدام - ارشيفيه

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار رفعت عامر ربه منزل وابنتها  بالإعدام شنقا ولزوج ابنتها بالسجن المؤبد والسجن 3 سنوات لشخص آخر بعد اتهامهم بقتل ربة منزل وسرقتها بعد تخديرها.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي والمستشار شريف جبر، وسكرتير المحكمة محمد أحمد البغدادي.

بلاغ للأجهزة الأمنية

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 21089 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل بلاغا يفيد بالعثور على جثة المجني عليها أسفل العقار محل سكن المتهمين بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين عقدوا العزم لتنفيذ مخطط المتهمة الأولي بخطف المجني عليها بقصد سرقتها مشغولاتها الذهبية وأعدوا العدة لذلك  داخل شقة المتهم الثالث وقامت الاولي بخنقها بايشارب وكسرت الفقرات العنقية أثناء قيام الثانية بتكبيل قديمها وأثناء اصطحابها انزلقت من السجادة علي درج السلم وأثناء مشاهدة سائق التوك توك الذي قام باستدعائه لنقل محتويات المنزل وعند مشاهدته الجثة فأبلغ عنهما وقامت الاولي والثانية الثالث الذي كان علي علم بالقتل والسرقة باعطائه حلق ذهبي لبيعه للمتهم الرابع مع علمه بذلك أن تلك المشغولات متحصله من واقعة سرقة.

المتهمون استدرجوا المجنى عليها 

توصلت التحقيقات أن المتهمة الأولي (م.ع.ح)، قامت بارتداء قفاز طبي واحضرت سرنجة طبية وقطرة طبية والمتهمة الثانية " ا.ع.م" اوهمت المجني عليها بعمل خير توزيع مبالغ مالية  وذهبت معهما، فاستدرجاها الى الشقة المملوكة للمتهم الثالث "ا.م.ا" زوج ابنه المتهمة الاولي وما أن سمحت لهم الفرصة، حتى قامتا بتكميم فمها وتكبيل يديها بحزام جلدي، وقامت المتهمة الأولي بسكب قطرة طبية حتي تفقدها الوعي، وسرقة المشغولات الذهبية، وخشية افتضاح أمرهم من صيحات المجني عليها وعند مقاومتها طرحوها أرضا وقامت المتهمه الأولي بكتم أنفاسها بوسادة، وجثمت فوقها وقامت المتهمة الثانية بتكبيل قدم المجني عليها لشل حركتها، حتي تأكدوا من وفاتها وأبلغا المتهم الثالث الذي تحصل علي خاتم ذهبي من المشغولات لبيعه ليتحصل علي مبلغ مالي حتي يحضر سيارة لاخفاء الجثة، وباع الخاتم الذهبي للمتهم الرابع " خ.م.ع"، مع علمه أن الخاتم من متحصلات جناية سرقة.

وقام المتهمون فجرا بارتداء عبايات سوداء اللون، وحملوا جثمان المجني عليها بعد أن وضعوا غطاء علي جثمان المجني عليها لاخفاء جريمتهم، قبل إحضار توكتوك لنقل الجثمان، فشعر بهم الجيران من قاطني العقار الذين أبلغوا الشرطة وعلي الفور تم ضبطهم، وبمواجهتهم اقرا بارتكاب الواقعة وان المضبوطات من المشغولات الذهبية مملوكة المجني عليها وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بالإعدام للأولي والثانية والمؤبد للثالث والسجن للرابع في جلستها المنعقدة.

ريا وسكينة الإعدام سيدة بالاسكندرية محكمة جنايات جنايات الإسكندرية

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