الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تمارا حداد: البعد الإنساني فاق الخطوط الحمراء لعدم توفر الإمكانيات لإنقاذ غزة

تمارا حداد
تمارا حداد

قالت تمارا حداد الكاتبة والمحللة السياسية، إن هناك تبعيات سلبية جدًا تحديدًا فيما يتعلق بالمرضى عندما يتم عدم وجود الدفاع المدني بكل أريحية في أرض قطاع غزة نتيجة عدم توفر الوقود والغاز الذي يحرك هذه المركبات، ناهيك أن واقع ما يحتاجه من مستلزمات طبية صحية لمعالجة المرضى كل ذلك يؤثر سلبيًا في عملية تسريع الموت البطيء، مؤكدةً أن البعد الإنساني فاق الخطوط الحمراء لعدم توفر الإمكانيات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في غزة.

وأضافت حداد، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا ما حدث في الأرض الواقع نتيجة ازدياد حالات الجرحى وحالات المرض بجانب انتشار الأمراض بشكل سريع جدًا لعدم توفر المواد الطبية وعدم توفر إمكانيات صحية، مشيرةً إلى أنه لا تتواجد المساعدات الإنسانية بشكلها الطبيعي، وعملية ادخال الوقود والغاز هناك نقص بشكل كبير جدًا ما يؤدي إلى عرقلة الجهود التي ترمي إلى سياق أن تكون هناك نوعًا ما من استمرار مهامها بشكلها الطبيعي، نظرًا أن وقع الحصار المطبق من قبل إسرائيل يؤدي نوعًا ما من عملية عرقلة مهام هذه المؤسسة.

وأوضحت أن عملية إخراج الجرحى من تحت الأنقاض هذا الأمر بحاجة إلى مساعدة، وبحاجة إلى أن يكون هناك نوعًا ما من العمل الجميع، في ظل استخدام الكواد كابتر التي تقوم بمهام الجيش أو تقوم بمهام الجندي. 

القاهرة الإخبارية الدفاع المدني منتصف النهار معالجة المرضى الموت البطيء البعد الإنساني الخطوط الحمراء غزة

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