الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادي: العامل الأساسي لنجاح الدولة هي الثقة بين الرئيس والمواطن

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

استعرض الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أهم النجاحات الاقتصادية بعد 30 يونيو، مؤكدًا العامل الأساسي التي ساعدت الدولة على تحقيق نمو اقتصادي هو الوضوح والصدق والشفافية ما بين الرئيس السيسي والشعب والثقة المتبادلة.

وأضاف جاب الله، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن الشعب كان لديه ثقة في الرئيس السيسي بأن يصمم برنامج وستصب في صالحه للنهاية، ومن هنا كانت الثقة المتبادلة الأساس الذي من خلاله تم تشخيص المشكلة الاقتصادية، حيث كان هناك تأخر في تطوير هياكل الاقتصاد المصري.

وأكد أن مصر كانت منهارة خلال جائحة كورونا في إيردات قناة السويس، وأيضًا إيرادات السياحة، والمصانع كانت بتعمل بقوة بسيطة، ولكن مصر وضعت سيناريوهات لإدارة الأزمة، على أن اذا استمرار كورونا عام أو أكثر فالدولة ستكون قادرة على الدعم، ونجحت بالفعل الدولة في دعمها أنها تتجاوز أزمة كورونا، وعندما بدأنا في العام المالي 2021/2022، اعتبارًا من يوليو، بدأت الدولة تعمل لتعويض ما تم صرفه خلال الفترة الماضية، لأن خلال العام ونصف من كورونا يمكن أن نقول أننا فقدنا كل شئ ولكن دون أن يشعر المواطن بالأزمة.

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