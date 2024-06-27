الخميس 27 يونيو 2024
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وزيرة التضامن: 33 مركزًا داخل 20 محافظة لعلاج الإدمان

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه يتم التعاون مع الجهات الشريكة على تقديم خدمات العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي والدمج المجتمعي لمرضى الإدمان في سياق يتفق مع معايير حقوق الإنسان والممارسات الإكلينيكية السليمة.

واضافت أن الخط الساخن يعمل بالشراكة مع 33 مركزا علاجيا متخصص في مختلف المحافظات من بينهم 10 مراكز تابعة للصندوق، بالإضافة إلى 7 عيادات مجتمعية بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" وتُقدم خدمة المشورة والإحالة على مدار الساعة من خلال رقم الخط الساخن المجانى (16023) كما تعتمد الخدمات العلاجية طواعية التقدم للحصول على الخدمة، وهى متاحة للجميع دونما تمييز مع ضمان السرية التامة؛ وهي متاحة للذكور والإناث وللمراهقين والبالغين على حد سواء وفقًا لأقسام وبرامج علاجية ذات طبيعة خاصة.

وأكدت أنه تم التوسع في انشاء المراكز العلاجية لتمتد إلى المحافظات المحرومة من الخدمة، حيث كانت الخدمة تقتصر على 12 مركزا علاجيا في 9 محافظات عام 2014 والآن تقدم الخدمة في 33 مركزا داخل 20 محافظة، وهو ما ساهم في استيعاب أعداد المتقدمين للعلاج، والذين تجاوز عددهم 170 ألف حالة تردد سنويا.

وزيرة التضامن: منظومة علاج الإدمان فى مصر تستند إلى تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين


وأشارت "القباج" إلى أن قضية مكافحة المخدرات يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة المصرية في السنوات العشرة الأخيرة بشكل خاص، باعتباره من أهم أولويات العمل التنموي في مصر ولقد تجسد هذا الاهتمام الراهن فى إعداد الخطة الوطنية، لخفض الطلب على المخدرات للفترة من 2024 حتى 2028 والتي أنجزها الصندوق بالتشاور مع كافة الشركاء الوطنيين لاتخاذ خطوات للتعبئة لعمل جماعي متعدد الأوجه غايته معالجة كافة القضايا المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات وإدمانها واجتمعت الوزارات وكافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى لرسم مسار جديد للعمل في المستقبل، ولقد حظيت بموافقة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وستشرُف بإطلاقه لها في القريب العاجل.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الادمان والتأهيل النفسي حقوق الانسان

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