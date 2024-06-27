الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات تفند أهمية مؤتمر “القرن الإفريقي” بالقاهرة

الدكتورة رحمة حسن
الدكتورة رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات

قال الدكتورة رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن مؤتمر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية جاء للتأكيد على أهمية منطقة القرن الإفريقي في ظل الصراعات الحالية سواء التأثيرات الأقليمية على منطقة القرن الإفريقي أو تأثير المنطقة والصراعات الداخلية على استقرار ونمو المنطقة.

وأضافت حسن، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم التأكيد على أهمية دراسة المشكلات الرئيسية الموجودة داخل منطقة القرن الإفريقي من خلال دراسة الصراعات المتشابكة وتفكيكها للوصول إلى تفكير عميق ودقيق للظواهر الداخلية الموجودة سواء في الصراعات الداخلية أو الصراعات بين الدول وبعضها البعض أو التهديدات الإقليمية والتحديات الخارجية.

وأوضحت أنه يجب التأكيد على الأهمية الجيوسياسية أو الجيواستراتيجية لمنطقة القرن الإفريقي فهي تضم دول كجيبوتي والصومال وإريتريا وإثيوبيا وتمتد لتشمل مفهومها الواسع السودان وكينيا وجنوب السودان وهو منطقة جغرافية هما وسياسية هما للأمن القومي المصري.

القاهرة الإخبارية القرن الأفريقي الصراعات التأثيرات الأقليمية التهديدات الإقليمية

مواد متعلقة

جهاد حرب: الفلسطينيون يستخدمون أسلحة جديدة ستخلف آثارًا مؤلمة وعنيفة على الاحتلال

"دمار كبير واقتحامات واسعة".. مراسلة "القاهرة الإخبارية" ترصد انتهاكات الاحتلال بالقدس المحتلة

بايدن وترامب فى المناظرة الرئاسية المرتقبة.. أستاذ العلوم السياسية يوضح

"القاهرة الإخبارية" ترصد تفاصيل إضراب آلاف الأطباء المتدربين فى لندن

القاهرة الإخبارية: مؤتمر "صراعات القرن الإفريقى” ناقش تطورات الإرهاب فى المنطقة

مراسل “القاهرة الإخبارية” يكشف كواليس انطلاق قمة الاتحاد الأوروبى

لأول مرة فى تاريخ ألمانيا.. "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل قانون الهجرة الجديد

القاهرة الإخبارية: وزير الدفاع الإسرائيلى يُهدد بإعادة لبنان لـ"العصر الحجرى"

الأكثر قراءة

حذفها "يوتيوب".. أول تعليق من مسلم على أزمة أغنية "لا أبالى" (خاص)

إحالة حفيد البنا للمحاكمة الجنائية في دعاوى اغتصاب

جيش الاحتلال يختلق رواية "المنزل المشبوه" للهروب من "فضيحة الكلب"

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

فى ذكرى "الريس زكريا".. قصة دور خجل منه صلاح قابيل وهكذا وصفه يوسف إدريس

إصابة 4 أشخاص بحروق من الدرجة الأولى فى مشاجرة بالشرابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل