باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات تفند أهمية مؤتمر “القرن الإفريقي” بالقاهرة

قال الدكتورة رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن مؤتمر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية جاء للتأكيد على أهمية منطقة القرن الإفريقي في ظل الصراعات الحالية سواء التأثيرات الأقليمية على منطقة القرن الإفريقي أو تأثير المنطقة والصراعات الداخلية على استقرار ونمو المنطقة.

وأضافت حسن، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم التأكيد على أهمية دراسة المشكلات الرئيسية الموجودة داخل منطقة القرن الإفريقي من خلال دراسة الصراعات المتشابكة وتفكيكها للوصول إلى تفكير عميق ودقيق للظواهر الداخلية الموجودة سواء في الصراعات الداخلية أو الصراعات بين الدول وبعضها البعض أو التهديدات الإقليمية والتحديات الخارجية.

وأوضحت أنه يجب التأكيد على الأهمية الجيوسياسية أو الجيواستراتيجية لمنطقة القرن الإفريقي فهي تضم دول كجيبوتي والصومال وإريتريا وإثيوبيا وتمتد لتشمل مفهومها الواسع السودان وكينيا وجنوب السودان وهو منطقة جغرافية هما وسياسية هما للأمن القومي المصري.