روسيا تخصص 10 مليارات دولار لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء

قدمت قناة "تن"، تقريرًا حول أزمة انقطاع التيار الكهربائي في روسيا، وأشار التقرير إلى أن العواصف الثلجية والجليد تسببت في تدمير خطوط الكهرباء والضغط على الشبكات.

وسجلت روسيا 2.500 حالة انقطاع كهربائي كبير في 2024، بزيادة 15% عن عام 2022، وبلغ متوسط مدة انقطاع الكهرباء في بعض المدن الروسية حوالي 5 ساعات.

انقطاع التيار الكهربائي لمدة 12 ساعة بالمناطق الريفية

كما شهدت بعض المناطق الريفية الروسية انقطاعات تصل إلى 12 ساعة أو أكثر، وأكد التقرير أن روسيا خصصت 10 مليارات دولار لمواجهة الانقطاع المتكرر بتحديث الشبكات في السنوات المقبلة.



